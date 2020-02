Roma, 13 febbraio 2020 - È ancora inverno, ma sembra già primavera. Le previsioni meteo di venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, descrivono l'ennesimo scenario da marzo inoltrato, con mimose e margherite già spuntate in tutta Italia, per via del caldo anomalo. Il paradosso è che potremo girare in maniche corte, ma in alcune zone dovremo anche tenere a portata di mano l'ombrello, a causa del passaggio di un rapido fronte instabile, che non dovrebbe comunque impensierire il weekend.



Il team de il Meteo.it spiega che, nonostante il dominio dell'alta pressione, il nostro Paese sarà attraversato da quella che viene definita "un'audace perturbazione". Per questa ragione, nella mattinata di venerdì le piogge sospinte dal Maestrale "bagneranno a carattere sparso gli Appennini e le zone adiacenti" toccando verso sera "anche i rilievi meridionali, il Salento e la Calabria (specie tirrenica)". Si parla nella maggior parte dei casi di precipitazioni piuttosto modeste, sebbene a livello locale non si escluda la formazione di fenomeni temporaleschi. Al Nord e sul resto del Centro il tempo sarà invece prevalentemente soleggiato.



I meteorologi aggiungono poi che sul fronte delle temperature non sono previsti scossoni, in quanto il clima continuerà a rimanere mite, con valori mediamente compresi tra i 14° e i 18° . Faranno eccezione i settori interessati dalle piogge, dove potrebbe fare capolino qualche lieve e temporanea flessione delle misure registrate dai termometri.

Bologna / Milano / Firenze / Roma



Gli esperti di 3BMeteo completano il quadro annunciando che nel weekend si aprirà una nuova fase anticiclonica, "con prevalenza di bel tempo sull'Italia e venti in attenuazione", nonché "totale assenza di perturbazioni". In particolare sabato sarà una giornata molto soleggiata, salvo qualche iniziale e innocuo annuvolamento sul medio basso-adriatico. Domenica si preannunciano un bis del bel tempo, anche se un incremento delle nubi in serata al Nord potrebbe portare piogge sulla Liguria di Levante.

Le previsioni di 3B Meteo

Le previsioni nel dettaglio di venerdì 14 febbraio

Nord Ovest

Un po' di nuvole sparse, ma cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni, con massime in decisa e costante risalita. Previste punte di 17° a Milano e Torino.



Nord Est

Qualche fiocco di neve sulle Alpi confinali a causa di residui addensamenti; per il resto bel tempo prevalente e clima oltremodo gradevole. Si va verso i 15-16° sia a Venezia che Bologna.



Centro

In mattinata si prospettano deboli piogge sugli Appennini, specie in Toscana, Umbria e Abruzzo, in successiva attenuazione. Sui restanti settori tempo soleggiato o poco nuvoloso. Atmosfera praticamente primaverile, con 17° a Firenze e 18° a Roma



Sud e Isole

Nubi irregolari e tempo instabile su Campania, Calabria e Puglia, con rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, a partire dal pomeriggio. Molto sole in Sicilia. Clima sempre mite, con 19° a Palermo e 18° a Napoli