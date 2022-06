Meteo, il caldo ha le ore contate: ondata di temporali. Quando la svolta

Roma, 5 giugno 2022 - Ancora per poco l'Italia si culla fra le braccia di Scipione l'Africano: il caldo record, stando alle ultime previsioni meteo, ha le ore contate. L'anticiclone ribattezzato col nome del condottiero romano, raggiunge oggi la sua massima potenza anche se al Settentrione vacilla sotto la spinta di correnti fresche di origine atlantica: al Sud si toccano i 42 gradi (in Sicilia), al Centro i 36 e al Nord temporali e grandinate qua e là smorzano solo in parte l'effetto dell'afa.

"Siamo all'epilogo di questa intensa ondata di caldo bel tempo sull'Italia", fa sapere il portale ilMeteo.it che annuncia piogge con un'inevitabile calo delle temperature. Colpa di un'"area di bassa pressione di origine polare" che a breve impatterà sull'Europa, allungando le sue mani fino all'Italia. Sarà l'inizio di una fase decisamente più instabile. Vediamo i dettagli.

Domani, lunedì 6 giugno, ci attende un'altra giornata tutto sommato serena. La svolta è attesa martedì 7 giugno, quando è previsto l'arrivo di precipitazioni, anche in forma di rovesci. Il peggioramento investirà da prima il Nord, e nei due giorni successivi, attraverserà longitudinalmente lo Stivale, interessando prima il Centro e poi il Sud.

I primi temporali faranno capolino già nella giornata di domani, lunedì 6 giugno, sull'arco alpino, in particolare in Trentino e da martedì 7 giugno si estenderanno in modo consistente a Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino a Piemonte e Valle d'Aosta. In giornata saranno interessate anche Emilia Romagna e alta Toscana, poi Umbria e Marche, anche se probabilmente con intensità ridotta. Secondo i principali modelli matematici di meteorologia, mercoledì 8 giugno dovrebbe essere una giornata di tregua, salvo fenomeni a sud, sul versante adriatico. Ma la situazione è in evoluzione e i siti specializzati non sono concordi nell'individuare le aree a rischio pioggia.

C'è invece unanimità sul ritorno insistente del brutto tempo giovedì 9 giugno, quando la perturbazione, stando alle attuali tendenze, colpirà la dorsale appenninica centro meridionale, con risvolti in Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Tutto da confermare naturalmente, vista la distanza temporale.

Già da domani 6 giugno, sperimenteremo "temperature più consone al periodo" conferma 3bMeteo. Nella giornata di martedì 7 si assisterà a un ulteriore calo termico nelle regioni settentrionali e centrali dovuto al passaggio della perturbazione "specie sul versante adriatico". Da mercoledì 8 giugno anche il Centrosud comincerà a risentire delle correnti fresche. Temperature gradevoli fino al prossimo weekend quando "stando alle odierne emissioni modellistiche, una nuova rimonta dell'anticiclone africano", porterà a nuovi picchi della colonnina di mercurio.