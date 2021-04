Roma, 5 aprile 2021 - Un blitz invernale sull'Italia, nelle prossime ore, che porterà di nuovo la neve a quote piuttosto basse. Sembra incredibile, dopo che la scorsa settimana si sono toccate punte superiori ai 25 gradi, ma l'aria fresca di queste ore anticipa chiaramente che la svolta è in atto. Le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: vento freddo, pioggia, neve e temperature fin sotto 15 gradi la media stagionale. E' la 'coda d'inverno' annunciata dagli esperti de ilMeteo.it, dopo feste pasquali trascorse con un tempo in prevalenza asciutto.

Le previsioni di martedì 6 aprile

Lo scenario cambierà radicalmente in peggio martedì 6 aprile quando dal Polo Nord aria fredda si tufferà sul Mediterraneo dando vita ad una "veloce, ma incisiva, parentesi invernale" con venti forti di Bora prima e di Grecale poi che soffieranno sin dalle prime ore della mattina. Il tempo - dicono gli esperti - peggiorerà velocemente dalle Alpi verso il Triveneto e l'Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e nevose sulle Alpi e in collina (3-500 metri) sugli Appennini emiliano-romagnoli. Col passare delle ore il maltempo interesserà Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise mentre qualche rovescio potrà interessare il Bresciano, il Mantovano e il Cremonese.

Il tempo di mercoledì 7 aprile

La neve sulle regioni centrali cadrà a quote via via più basse e fin sopra i 5-600 metri entro sera. Complice il vento freddo le temperature subiranno un ulteriore crollo andando sotto la media del periodo di quasi 15 gradi: di giorno non si supereranno i 9-13 gradi, mentre di notte si finirà addirittura sotto lo zero, specie sulla Pianura Padana.

Il resto della settimana

Mercoledì 7 aprile il maltempo si porterà verso Sud colpendo principalmente gli Appennini sempre con nevicate a quote collinari ma nel frattempo, al Nord, avanzerà un'area di alta pressione che tra giovedì 8 aprile e venerdì 9 ristabilirà il bel tempo su tutte le regioni.