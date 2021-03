Le previsioni meteo di domani, domenica 28 marzo, annunciano l'arrivo in Italia del primo importante acuto di primavera sotto la spinta dell'anticiclone africano. La situazione promette di proseguire anche nel corso della Settimana Santa che conduce alla Pasqua.



Il team de iLMeteo.it comunica che in occasione della domenica delle Palme il fronte instabile di inizio weekend "abbandonerà velocemente il Nord", lasciando qualche debole strascico piovoso solo tra Veneto e Friuli, destinato a esaurirsi con il passare delle ore. Sul resto del Paese l'alta pressione di matrice sub-tropicale inizierà a salire di giri garantendo una giornata calda e soleggiata, al netto di qualche nebbia o foschia mattutina sulla Pianura Padana. In linea con il trend degli ultimi giorni, le massime si manterranno su valori più che miti, con punte di 18-20 gradi specie in Toscana, Emilia Romagna e Sardegna.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla cartina)

Arriva il caldo

I meteorologi sottolineano che nei prossimi giorni l'anticiclone africano darà il meglio di sé, regalando il primo caldo da maniche corte della stagione. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo scrivono che a partire da lunedì 29 marzo il sole sarà una costante su tutto lo Stivale, "salvo qualche residuo banco di nubi sparse o foschie tra Val Padana e tratti delle regioni centro-settentrionali adriatiche". Il bel tempo, si legge sul sito, verrà accompagnato da un ulteriore incremento termico, che spingerà le massime su valori tipici del mese di maggio, con picchi di 24-26 gradi sulla Pianura Padana. Lo scenario potrebbe tuttavia cambiare a Pasqua, per via del possibile ingresso di una perturbazione con annesso calo delle temperature.

Il tempo di domenica 28 marzo

Nord Ovest

Nubi sparse al mattino, con nebbie e foschie sulla Pianura Padana. Poi ampie schiarite ovunque. Temperature massime: 15° a Genova, 18° a Torino e Milano.



Nord Est

Nuvolosità residua su alto Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con occasionali piovaschi in rapido esaurimento. Più soleggiato altrove. Temperature massime: 21° a Bolzano, 20° a Bologna, 14° a Venezia.



Centro

Bel tempo su tutte le regioni, salvo qualche nebbia al mattino nelle valli della Sardegna. Temperature massime: 19° a Cagliari, 21° Firenze, 17° a Roma.



Sud e Isole

Qualche nuvola al mattino sull'estremità meridionale della Puglia, per il resto giornata stabile e soleggiata. Temperature massime: 19° a Napoli e Palermo, 18° a Bari.

