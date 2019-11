Roma, 1 novembre 2019 - Il maltempo non molla l'Italia, e anzi si rinforza. Le previsioni meteo sono chiare: le piogge che hanno interessato gran parte del Paese nelle ultime ore - risparmiando solo alcune zone del Nord - non sono che l'antipasto di un vortice ciclonico che stazionerà sulla Penisola almeno per tutto il weekend. Gli esperti non usano mezzi termini, annunciando "l'arrivo di ben due perturbazioni dall'Atlantico pronte a rovinarci il fine settimana" (iLMeteo.it). La prima si affaccerà sul Nord Ovest a partire da questa sera, la seconda si manifesterà nella giornata di domenica: entrambe accompagnate da venti a tempesta. Entriamo nel dettaglio.

Nella giornata di oggi, festa di Ognissanti, sfila sull'Italia un fronte perturbato che si accompagna ad aria umida e instabile. "Gli effetti maggiori del suo passaggio - fa sapere il meteo dell'Aeronautica militare - si riscontrano principalmente al Centro-Sud, specie sulle aree tirreniche". Il brutto tempo cambia marcia a partire dalle ore serali: le piogge si intensificano e raggiungono alta e bassa Toscana. Sulle Alpi, avverte il Meteo Am c'è spazio per "locali deboli nevicate oltre i 2000 metri".

Previsioni del tempo per domani

Domani, sabato 2 novembre, il Nord Ovest sarà investito da una nuova perturbazione, mentre al Sud i cieli tonernanno ad essere più sgombri. Il clou del maltempo - avvisa iLMeteo - sarà toccato nelle prime ore del pomeriggio, "quando le precipitazioni, già in azione sulle regioni nord-occidentali e sul versante centrale tirrenico, andranno sensibilmente aumentando di energia, con il rischio di forti rovesci e nubifragi in particolare sul Levante ligure e sulle coste toscane più settentrionali". Progressivamente le nubi si estenderanno a Nord Est e su tutta la fascia tirrenica centro meridionale. Ma questo solo tra la serata e la notte.

In dettaglio, ci aspettiamo "fenomeni a tratti intesi tra Liguria e Triveneto", avvisa 3Bmeteo, e "piogge e temporali" - a tratti forti - su Sardegna e Toscana verso sera. iLMeteo aggiunge anche il Lazio e mette in guardia da possibili "nubifragi a Roma". Variabile il tempo al Sud con possibilità di piovaschi su Basilicata, Puglia e Calabria ioniche: da segnalare però un peggioramento serale sulla Campania.

La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo per rischio idrogeologico in 7 regioni

🔔 #allertaGIALLA domani, sabato #2novembre, in sette regioni.

⛈ Avviso di condizioni meteo avverse del #1novembre per piogge e temporali in arrivo al Centro-Nord. Leggi qui 👉https://t.co/GCweydRDNQ#protezionecivile pic.twitter.com/41J3syjhOZ — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 1, 2019

Domenica 3 novembre: ancora maltempo

Ed eccoci alla seconda pertubazione, prevista per domenica. Ancora piogge a Nord, più intense "su Alpi, Prealpi e Levante Ligure", secondo 3bMeteo, "molto abbondanti in particolare sui rilievi del Triveneto fino a quelli orientali della Lombardia", secondo iLMeteo, con possibili spruzzate di neve sopra i 1700-1800 metri. Al Centro rovesci, specie sulle aree tirreniche di Toscana, Lazio, e Sardegna. Nella notte "occhi puntati su Lazio e Campania - avvisa iLMeteo - dove intensi nubifragi potrebbero creare forti disagi a causa dell'elevato cumulato di pioggia".

Gradualmente la morsa del maltempo si allenterà, a partire da Ovest: premessa a un inizio settimana più sereno.

#Meteo: NOVEMBRE, sarà il mese delle GRANDI PIOGGE. Vi Diciamo Perché e quali sono le Regioni più a Rischio #Ognissanti https://t.co/WHe9xyh6RV pic.twitter.com/y03DD1pKhn — IL METEO.it (@ilmeteoit) November 1, 2019

Meteo sabato 2 novembre: dettagli

Nord Ovest

Un sabato piovoso lungo tutta la giornata per l'area di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. Il tempo è in peggioramento a partire dal versante alpino e avrà vertici di intensità soprattutto in Liguria. Sopra i duemila metri si prevede neve. Le temperature si assesteranno sui 12 ° a Milano e 13° a Torino.



Nord Est

Un quadro simile a quello del Nord Ovest, con precipitazioni solo un po' meno intense. Le piogge colpiranno prima il Triveneto e l'Emilia occidentale e batteranno tutto il giorno, salvo qualche schiarita nelle zone friulane più orientali. Termometro sui 16 ° a Venezia e 15° a Bologna.



Centro

Un centro Italia a due facce nella giornata di sabato 2 novembre. Sul versante tirrenico, Toscana interna e alto Lazio si prevedono temporali anche forti, mentre quello adriatico avrà un picco di piogge (tutto sommato leggere), nel pomeriggio mentre mattina e sera vedranno delle schiarite. Si prevedono 18° a Firenze e 21° a Roma.

Sud e Isole

Il Sud Italia è l'area in cui la perturbazione allevierà la sua pressione, con una giornata tutto sommato serena. Solo qualche piovasco residuo sulla Puglia. Il clima si annuncia mite, con 23° a Bari e Palermo.