Roma, 15 agosto 2019 - Previsioni meteo ottime su tutta Italia con il weekend ferragostano che si annuncia soleggiato pressoché ovunque, senza eccessi dal punto di vista del termometro. Gli esperti de iLMeteo fanno sapere che i venti freschi di Maestrale che allontanano i bollori africani anticipano "il ritorno dell’alta pressione delle Azzorre che interesserà l’Italia almeno fino a domenica 18, garantendo giornate soleggiate e con un clima decisamente meno caldo e più sopportabile" rispetto ai giorni passati.

Meteo Ferragosto

Tendenza meteo: torna il caldo africano

Il tempo piacevole di Ferragosto continua dunque anche il venerdì e per tutto il weekend. Anche 3bMeteo parla di "una fase stabile con caldo senza eccessi". Solo qualche occasionale temporale pomeridiano farà capolino sulle Alpi, per il resto una giornata da spiaggia o da escursione all’aria aperta, senza timori di afa e insolazione. Ma il clima mite non pare destinato a durare. Per sabato e domenica si prevedono lievi aumenti delle temperature, che fanno da preludio al ritorno del caldo opprimente, lo stesso che abbiamo sperimentato la scorsa settimana. Le tendenza elaborate a partire dai principali modelli matematici sono chiare: su molte regioni sono in arrivo punte da 37°C.

Previsioni del tempo di venerdì 16 agosto



Nord Ovest - Un venerdì sereno fra il Mar Ligure e i rilievi del Nord Ovest; solo qualche nube sparsa sulle Alpi nel pomeriggio, con qualche possibile temporale. Per il resto tempo gradevole con caldo nella norma: 30° sia a Torino che a Milano.



Nord Est - Idem come sopra: nubi sparse sui rilievi alpini soprattutto al pomeriggio, con qualche rischio di rovesci. Tempo buono sulle coste, con sole non eccessivo, perfetto per una giornata al mare fra Trieste e Venezia, dove sono previsti 27° di massima.

Centro - Poco da dire sul Centro Italia, che vedrà una bella giornata di sole e clima caldo, con qualche addensamento nuvoloso, tuttavia innocuo, tra Abruzzo interno e Molise. Il sole si fa sentire ma senza esagerazioni: 32° a Firenze e Roma



Sud e Isole - Sicilia e Sardegna vivranno un venerdì perfetto, con qualche nuvola pomeridiana sul versante nord siculo. Nubi in tarda mattinata anche sulla Calabria ma sostanziale bel tempo su tutte le regioni meridionali, con caldo nella norma: 27° a Bari e 29° a Palermo.