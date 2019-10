Roma, 27 ottobre 2019 - Le ultime previsioni meteo segnalano novità in arrivo sull'Italia. Se anche la prossima settimana inizia all'insegna di bel tempo e temperature insolitamente miti per la stagione, a partire da martedì la situazione è destinata a mutare radicalmente. I principali siti di meteorologia annunciano l'ingresso effettivo dell'autunno sul Belpaese. Autunno che finora ha decisamente latitato, ma che sembrerebbe pronto a irrompere con maltempo e un clima (finalmente?) freddo. Il portale 3BMeteo, segnala un "cambio alle porte". Il motivo è una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia che "scenderà gradualmente di latitudine e farà il suo ingresso sull'Europa centrale provocando un aumento della nuvolosità a partire dal Nord e un peggioramento da martedì". Il fronte ciclonico è alimentato da "correnti più fredde" che faranno scendere la colonnina di mercurio. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Previsioni del tempo per domani

Domani, lunedì 28 ottobre, sarà una giornata ancora dal sapore estivo con l'alta pressione che garantisce temperature calde ("prossime ai 26-27°C su alcuni tratti del Centro-Sud - segnala iLMeteo.it - fino a 22-23°C invece al Nord", dove i valori sono più contenuti a causa della nebbia). Già in serata però le prime avvisaglie del cambiamento si paleseranno al Nord con nubi in aumento e prime piogge in arrivo su Alpi e Levante Ligure. Al Centro Sud il cielo resterà soleggiato, "salvo foschie e nebbie nelle ore più fredde sui fondovalle appenninici - avvisa 3Bmeteo - e la tendenza a velature e stratificazioni alte da nord". Ancora instabile la situazione in Sicilia, reduce da una pesante ondata di maltempo: altre precipitazioni sono attese soprattutto in mattinata.

(L'articolo continua sotto la mappa)

Arriva il freddo

Come anticipato, da martedì 29 ottobre ci attendiamo una svolta nelle condizioni meteo dell'Italia. "Dal nord Europa si sta avvicinando una saccatura ricolma d'aria fredda che investirà gradualmente l'Italia", spiega ilMeteo.it. Ricompaiono venti di Bora, temporali e, udite udite, la neve. Il maltempo con cielo coperto e pioggia interesserà dapprima le regioni settentrionali fino a Toscana e alle Marche, accompagnato da un calo delle temperature e da un rinforzo dei venti. E' in questo contesto, segnala ancora iLMeteo.it, che "si potranno registrare alcune spruzzate di neve sull'arco alpino, segnatamente su quello orientale, con quota in abbassamento fino a 1200-1300 metri". L'Emilia-Romagna viene indicata come la regione più interessata da questo peggioramento, insieme al resto del Nord-Est.

Il fronte perturbato si sposterà gradualmente verso sud. Mercoledì 31 ottobre i fenomeni raggiungeranno "alta Campania e alta Puglia", stima 3BMeteo, mentre giovedì la perturbazione occuperà le regioni meridionali. Progressivamente i cieli si libereranno al Nord, ma le correnti artiche avranno lasciato in eredità un clima decisamente frizzantino.

Ponte dei Santi 2019: la tendenza

E' ancora presto per spingersi con le previsioni al ponte del primo novembre. Ma i modelli matematici consentono di delineare una tendenza chiara per le festività dei Santi e dei Morti, che 3BMeteo sintetizza così: "Nel giorno di Ognissanti è attesa una nuova perturbazione con ulteriori piogge, che aprirà molto probabilmente la strada ad ulteriori fronti atlantici nei giorni successivi, anche di una certa intensità". In questi casi gli esperti predicano cautela ma il consiglio è quello di prepararsi: il tempo per i maglioni è arrivato.