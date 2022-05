Previsioni meteo, caldo estivo in tutta Italia. Punte di 30 gradi: ecco dove

Le previsioni meteo di domani, venerdì 13 maggio, descrivono una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, fatta eccezione per qualche isolato temporale alpino. Come anticipato in precedenza, l'anticiclone africano sta progressivamente prendendo possesso dell'Italia, imponendo un po' ovunque condizioni estive, con temperature pronte a volare oltre i 30 gradi anche nel corso dell'imminente weekend (in cui tuttavia non mancherà qualche pioggia).



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì l'alta pressione presente sul Mediterraneo si espanderà anche verso le regioni meridionali, lasciando solo un po' più scoperte le Alpi, dove potranno trovare spazio alcune deboli infiltrazioni di aria fresca provenienti dall'Atlantico. Nel complesso avremo abbondanza di sole in tutto il Paese specie al mattino, mentre dal pomeriggio si potranno sviluppare dei rovesci in montagna sui settori alpini orientali, destinati a sconfinare al massimo sulle alte pianure del Triveneto in serata o in tarda notte. Qualche nube in più si accumulerà anche a Nord Ovest con il passare delle ore, ma in assenza di precipitazioni.



Sul fronte termico, gli esperti di 3BMeteo segnalano un generale aumento della colonnina di mercurio, con temperature decisamente sopra la medie stagionali in gran parte dello Stivale. Le massime promettono di superare i 30 gradi in particolare in Val Padana, ma saranno comunque numerose le località del Centro Nord in cui si toccheranno i 27-28 gradi. Al Sud farà più caldo in Puglia sul Tavoliere, mentre i termometri risulteranno ancora in media in Sicilia e Calabria.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 13 maggio