Le previsioni meteo di domani, domenica 6 giugno, confermano l'arrivo di una perturbazione temporalesca che colpirà una grossa fetta dell'Italia, ridimensionando tra le altre cose il gran caldo di questi giorni.



Dando seguito alle precedenti anticipazioni, il team de iLMeteo.it scrive che domenica "il contesto estivo farà un passo indietro, per lasciare maggior spazio ad uno scenario di forte instabilità". Al Nord il maltempo interesserà dapprima il Triveneto, con forti temporali già dal mattino, accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Successivamente, rovesci e focolai temporaleschi abbracceranno le restanti regioni, risparmiando in parte solo la Liguria.



La perturbazione non concederà sconti nemmeno al Centro: dopo un avvio di giornata subito compromesso su Lazio e Sardegna, il tempo andrà peggiorando ovunque, con la possibilità anche in questo caso di fenomeni intensi. Fatta eccezione per un po' di variabilità pomeridiana (dettagli in fondo all'articolo), la situazione si manterrà invece tranquilla al Sud.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 6 giugno

Secondo gli esperti di 3BMeteo,durante il weekend sarà seguito "da un flusso di correnti umide occidentali", che condizionerà anche. Nello specifico,si prospettano rovesci al mattino "su Nord Est e tratti del Centro Italia, specie zone interne e versante adriatico". A questi faranno seguito piogge e temporali sulle aree alpine e appenniniche, anche del Sud Italia, con. Il sito aggiunge inoltre che l'instabilità dovrebbe continuare a farci compagnia almeno fino a metà settimana.Partenza abbastanza soleggiata, il tempo peggiora in modo diffuso, con piogge e temporali sparsi. Più all'asciutto la Liguria. Temperature massime: 20° a Genova, 27° a Torino e Milano.Tempo instabile con temporali sul Triveneto già dal mattino. Nel pomeriggio fenomeni in estensione anche sull'Emilia Romagna. Temperature massime: 24° a Bolzano e Venezia, 29° a Bologna.Al mattino piogge in Sardegna e temporali sulle coste del Lazio; poi entro sera un peggioramento anche sulle restanti regioni, con fenomeni anche intensi e locali grandinate. Temperature massime: 26° a Cagliari, 29° a Firenze, 25° a Roma.Giornata per lo più tranquilla, ma con nuvole in aumento nel pomeriggio tra Campania, Basilicata e Calabria, in presenza di locali piovaschi. Temperature massime: 27° a Napoli, 29° a Bari, 28° a Palermo.