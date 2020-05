Roma, 7 maggio 2020 - Prove generali di estate anticipata. Le previsioni meteo di domani, venerdì 8 maggio, descrivono uno scenario dominato quasi ovunque dalla stabilità atmosferica: a garantirla è un prepotente anticiclone nord africano che sta investendo l'Italia, portando le temperature in diversi casi oltre i 30°.



Il team de iLMeteo.it scrive che da venerdì la decisa espansione dell'alta pressione sub-tropicale spingerà i termometri verso l'alto, riportando "condizioni di tempo stabile praticamente su tutto il Paese". Farà eccezione solo qualche nube pomeridiana a ridosso delle zone montuose del Piemonte e più in generale sui rilievi alpini di confine. I valori termici, sottolineano i meteorologi, aumenteranno in modo significativo in ogni regione, ma l'escalation più vistosa riguarderà la Sardegna, dove si dovrebbero sfiorare i 30° nelle zone più interne.

Caldo e bel tempo ci faranno poi compagnia anche sabato e domenica, al netto di qualche piccola eccezione. Gli esperti di 3BMeteo spiegano che "gli unici disturbi saranno rappresentati dal passaggio di velature e stratificazioni alte", che durante il weekend "si faranno più compatte al Nord", dando luogo a scrosci di pioggia sparsi sulle Alpi. Non smetteranno di salire le temperature, con massime che, sempre secondo iLMeteo.it, raggiungeranno mediamente i 25° nelle grandi città, con picchi di 27-28° in Emilia (Bologna e Ferrara), e in Toscana, Campania e Puglia (Firenze, Napoli e Foggia sugli scudi). In alcuni angoli della Sardegna e della Sicilia la colonnina di mercurio è invece destinata a volare addirittura sui 34°-35°.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 8 maggio

Nord Ovest

Cielo a tratti coperto sui rilievi del Piemonte (ma in assenza di pioggia), bel tempo sul resto delle regioni. Clima sempre più mite, con 24° a Milano e 22° a Torino.



Nord Est

Diffuso soleggiamento su tutti i settori di Nord Est, con al più qualche innocua nube in transito nel pomeriggio. Previsti 21° a Venezia e fino a 26° a Bologna.



Centro

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, al netto di alcune velature sulla Sardegna al mattino. Clima molto caldo in Sardegna, mite altrove, con punte di 26° a Firenze. A Roma sono attesi 23°.



Sud e Isole

Anticiclone sugli scudi su tutto il Meridione, dove si preannuncia una giornata di sole accompagnata da temperature simil-estive soprattutto in Sicilia. Massime sui 23° a Palermo e 24° a Napoli.