Roma, 13 luglio 2019 - Altra perturbazione in arrivo. Dopo una prima ondata di maltempo di inizio weekend, anche domani, domenica 14 luglio, dovremo tenere l'ombrello a portata di mano. La buona notizia che arriva dalle previsioni meteo è che il vortice di instabilità non riguarderà tutta Italia: in gran parte delle regioni del Sud e del Centro avremo infatti cielo sereno o poco coperto: è il Nord che dovrà fare i conti con piogge e temporali.

Allerta meteo oggi

La prima fase perturbata non si è ancora conclusa: si estende lungo la fascia adriatica dal Friuli alla Puglia, e la dorsale appenninica. Per oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per criticità idrogeologiche e idrauliche. I rischi maggiori riguardano il Sud delle Marche e l'Abruzzo (allerta arancione), già colpite da nubifragi nei giorni scorsi. L'allerta gialla copre invece alcuni settori di Lombardia e Veneto l'Emilia Romagna centro orientale, il resto delle Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia.

🔔 #allertaARANCIONE domani, sabato #13luglio, per rischio temporali nelle Marche e in Abruzzo.

🔔 #allertaGIALLA in 12 regioni.

⛈ Avviso di condizioni meteo avverse del #12luglio per piogge e temporali al Centro-Sud. Leggi qui 👉https://t.co/wwQucc1TEG#protezionecivile pic.twitter.com/PjJ3iJoIZ7 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 12, 2019

Previsioni meteo domenica 14 luglio

Gli esperti de iLMeteo.it, sottolineano che domenica la situazione si normalizzerà in molte zone centrali e meridionali colpite dagli acquazzoni di oggi. Sui settori settentrionali invece si imporrà un vortice di bassa pressione proveniente dal Mar Ligure, "dando origine a rovesci anche temporaleschi". A finire sotto tiro saranno soprattutto i comparti alpini e prealpini, ma in generale il maltempo toccherà tutta la Liguria e in Piemonte, dove non si escludono nubifragi.

Tra il pomeriggio e la sera, l'aumento della nuvolosità potrebbe lasciare spazio a temporali locali anche sulle aree interne di Lazio, l'Abruzzo ed il Molise.

Il team di 3BMeteo completa il quadro aggiungendo che già da lunedì 15 luglio il vortice ciclonico si sposterà rapidamente verso il Mezzogiorno. Il risultato sarà un netto miglioramento del tempo al settentrione, mentre sulle regioni centro-meridionali "la nuova settimana inizierà all'insegna dell'instabilità con piogge e temporali".

Buona notizia #meteo: scendono le temperature anche a Sud https://t.co/kktHqQ9GXS — 3B Meteo (@3BMeteo) July 12, 2019

Nord Ovest

In mattinata nuvole sparse e clima asciutto, poi il tempo peggiora lungo i rilievi alpini e più diffusamente su tutta la Liguria e il Piemonte, con rovesci anche intensi. Verso sera il fronte attivo potrebbe coinvolgere anche la Lombardia. Scendono le massime, a Milano e Torino non si va oltre i 28°.



Nord Est

Tempo più soleggiato a Nord Est, almeno fino al pomeriggio, quando si preannunciano temporali sui rilievi alpini e in estensione sulle zone limitrofe. Sul finire della giornata, situazione in peggioramento anche in Emilia Romagna, con probabili rovesci. Attesi 27° a Venezia nelle ore più calde.



Centro

Nuvolosità sparsa sulle regioni centrali, con addensamenti maggiori su Marche, Lazio e Abruzzo specie nel pomeriggio. Il peggioramento del tempo potrebbe portare a temporali in corrispondenza degli Appennini, mentre altrove ci sono margini per schiarite. Lieve calo termico, con 30° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Prevalenza di bel tempo nelle regioni meridionali, per una domenica all'insegna del sole. Qualche nuvola in transito sulle zone più interne potrebbe dare vita a piogge sporadiche all'altezza della Calabria nel pomeriggio. Ancora caldo moderato: previsti 28° a Napoli e Palermo, 27° a Bari.