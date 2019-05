Roma, 10 maggio 2019 - Dopo la tregua di venerdì torna il brutto tempo. Le previsioni meteo di sabato 10 maggio in Italia annunciano l'arrivo di un vortice di bassa pressione di origine scandinava che farà ripiombare l'Italia in un clima autunnale. Gli esperti de iLMeteo.it descrivono la nuova perturbazione sottolineando che i peggioramenti partiranno dall'arco alpino, per poi estendersi nel pomeriggio sulla Pianura padana "con temporali, grandinate e forti piogge". Lo conferma anche 3BMeteo, facendo notare che verso sera i rovesci visiteranno anche le regioni centrali, in particolare quelle del versante tirrenico. E non mancherà la neve, con fioccate sui rilievi montuosi del Nord Est intorno ai 1500-1600 metri.





Meteo: WEEKEND con CICLONE ARTICO. Sabato e Domenica TORNANO PIOGGIA, FREDDO e pure NEVE. Ecco DOVE » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/ihi379Rljn #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) May 9, 2019

Brutta notizia #meteo: vortice ciclonico nel weekend. Alcune zone a rischio forti temporali e grandine https://t.co/2lD84tXsMX — 3B Meteo (@3BMeteo) May 9, 2019



Il quadro di generale maltempo sembra risparmiare il Mezzogiorno, che quanto meno nella prima parte del weekend potrà godere di un ampio soleggiamento, salvo qualche nuvola un po' più minacciosa in Campania. Ma da domenica, la musica cambia anche al Sud, con il fronte freddo che scivolerà verso i settori adriatici, coinvolgendo poi anche il medio-basso Tirreno con piogge, grandinate e possibili nubifragi. Nel fine settimana dovremo infine fare i conti un sensibile calo delle temperature, per via anche del rinforzo dei venti di Bora e Tramontana.

Previsioni del tempo di sabato 11 maggio

Nord Ovest

Il brutto tempo si manifesta fin dal mattino sull'arco alpino, per poi estendersi nel pomeriggio sulle pianure della Lombardia, dando luogo a piogge, grandinate e temporali. Più soleggiato in Liguria. Stazionarie le massime, con 22° a Torino e Milano.





Nord Est

Anche a Nord Est l'instabilità parte dalle Alpi e poi coinvolge in modo più o meno uniforme tutti i settori fino alle pianure emiliane. All'orizzonte si profilano forti temporali e nubifragi, accompagnati da importanti raffiche di vento. A Venezia si prevedono fino a 16°.





Centro

Prima parte di giornata all'insegna del sole o del cielo tutt'al più poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, il tempo peggiora tuttavia su Toscana, Umbria e Marche, con temporali in arrivo dal nord. Più asciutto altrove. Il cima si mantiene gradevole in particolare nelle grandi città: previsti 23 gradi a Firenze e Roma.





Sud e Isole

Situazione di generale bel tempo nel Mezzogiorno, con tanto sole su quasi tutte le regioni, salvo qualche nuvola innocua nelle zone più interne. Verso sera, aumentano gli addensamenti sulla Campania, con qualche rischio in più di pioggia. Si va verso i 21° sia a Bari che a Palermo.