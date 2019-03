Roma, 29 marzo 2019 - Continua a farsi sentire l'influsso positivo dell'anticlone delle Azzorre. Le previsioni meteo di sabato 30 marzo in Italia annunciano un inizio weekend di bel tempo e clima primaverile su tutta la Penisola. ILMeteo.it e 3BMeteo disegnano un quadro pressoché identico, con sole e temperature in rialzo dalle Alpi fino alla Sicilia e isole.

Il caldo si fa sentire soprattutto al Nord, con picchi di 21 gradi sul versante occidentale. Il costante irraggiamento porta temperature simili anche sulla fascia centrale dell'Italia, dove solo la Sardegna deve fare i conti con qualche addensamento, comunque di scarsa entità. La primavera accarezza anche le regioni meridionali, sebbene qui le massime si assestino su valori meno accentuati che altrove.

La situazione sembra tuttavia in procinto di cambiare: come anticipato ieri, l'inizio di aprile potrebbe essere caratterizzato da un colpo di coda dell'inverno.

Meteo: da Venerdì al WEEKEND di Sabato 30-Domenica 31 MEGA ANTICICLONE, ma poi CAMBIA TUTTO! Ecco perché https://t.co/pL06iu33uC #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) March 28, 2019



Previsioni del tempo di sabato 30 marzo: Nord Ovest

L'alta pressione regala tempo soleggiato sull'intero settore, con cieli tutt'al più macchiati da qualche sporadica nuvola di passaggio, principalmente in corrispondenza delle Alpi. Nuovo piccolo scatto in avanti delle temperature, che portano ovunque un clima mite. Previsti 20° a Torino e 21° a Milano.



Nord Est

Anche il Nord Est continua a beneficiare degli effetti dell'anticiclone, la cui presenza si traduce in sole e bel tempo su tutte le regioni. Lieve rialzo delle temperature, con massime tra i 19 e i 20°. Clima più fresco, ma comunque primaverile a Venezia, con 16° nelle ore pomeridiane.



Centro

Sabato di sole e tempo stabile in ogni zona dell'Italia centrale. Si distingue solo la Sardegna, dove si preannuncia la comparsa di lievi annuvolamenti, seguiti comunque sempre da belle schiarite. Il trend delle temperature si conferma in ascesa, con massime che di giorno vanno dai 15 ai 20°, passando per i 19° di Firenze e Roma.



Sud e Isole

Persiste qualche nube di poco conto sul Tirreno e in Molise, ma sul resto del Sud Italia si profila un sabato limpido e soleggiato. Il clima è primaverile, ma con temperature che, nonostante il lieve rialzo, si mantengono meno calde rispetto al Centro e al Nord. A Bari e a Palermo il termometro si assesta sui 15°.