Buona notizia #meteo: fortunatamente nel weekend possibile arrivo di una perturbazione a Nord che è a secco https://t.co/FQPxonkNBI — 3B Meteo (@3BMeteo) 13 marzo 2019

Meteo: WEEKEND, CALMA solo APPARENTE, pronta una NUOVA PERTURBAZIONE. Ecco DOVE pioverà tra Sabato e Domenicahttps://t.co/l3AYVYb4h7 pic.twitter.com/6agxihLrWy — IL METEO.it (@ilmeteoit) 14 marzo 2019

© Riproduzione riservata

Verso il bello, ma non facciamoci ingannare:inraccontano che andiamo incontro alla primavera, ma piuttosto lentamente. Ilmeteo.it e 3BMeteo annuncianoelle zone di confine, nubi in transito verso la Grecia con piogge sparse a Sud. Ma anche un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle zone di pianura e al centro. Il vortice di bassa pressione che ha attraversato la penisolaPer il resto avremo un venerdì non pessimo ma nemmeno scintillante. E se per sabato il sole dovrebbe tornare in gran parte del paese, per domenica invece è in arrivo una nuova perturbazione, questa volta al Nord.Torna la neve sulle Alpi confinali, fra alta Val d'Aosta, Ossola e Valtellina. Il resto della zona nordoccidentale vede nubi sparse con basso rischio di precipitazioni per tutta la giornata. In pianura sale la temperatura, con 21° di massima a Milano e a Torino.La neve si affaccia anche a Nord Est, nei settori di confine ad alta quota. La zona di pianura e quela costiera avranno nubi sparse con pochi rischi di precipitazioni. Si prevedono 14° a Venezia nel pomeriggio.Nella giornata di venerdì l'area centrale avrà un clima mite, anche se ventoso sulle coste. Le nubi sono destinate a diradarsi nel corso della giornata, anche se qualche leggero piovasco potrebbe essere in agguato. Roma veleggia verso una massima di 18°, Firenze di 17°.Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale sono a rischio pioggia. Il resto del Sud Italia vede tempo mite con presenza di nubi in transito. Bari e Palermo avranno massime di 15°.