Previsioni meteo, a breve irruzione del maltempo: grandine e nubifragi. Le aree coinvolte

Roma, 27 maggio 2022 - Le previsioni meteo per sabato 28 maggio, confermano l'imminente arrivo di un ribaltone atmosferico. L'anticiclone africano che per giorni ha imprigionato il nostro Paese in una bolla estiva sta per farsi da parte sotto i colpi di un duplice attacco perturbato, che provocherà un peggioramento del tempo e un deciso calo delle temperature, mettendo temporaneamente in stand-by il super caldo.

L'ondata di maltempo

Il team de iLMeteo.it scrive che sabato un flusso di aria fredda e instabile proveniente dalla Scandinavia favorirà lo sviluppo di forti correnti di Bora e abbondati precipitazioni sul Triveneto al mattino, in successiva estensione verso Nord Ovest e sul Centro Italia, specie su Toscana, Appennino e zone limitrofe. L'energia potenziale in gioco darà luogo a fenomeni a tratti molto intensi, con acquazzoni, temporali e locali grandinate, il tutto accompagnato da violenti colpi di vento.

Contestualmente, un ciclone in movimento dalla Spagna punterà le Isole Maggiori, portando piogge copiose e fenomeni temporaleschi con raffiche di Maestrale su Sardegna, Sicilia e Calabria. Dopo un primo abbassamento della colonnina di mercurio circoscritto alle regioni di Nord Est, in serata si osserverà una diffusa riduzione termica anche sul resto dello Stivale, destinata a stravolgere il clima nella seconda metà del weekend.



Temperature in picchiata

Per quanto riguarda domenica 29 maggio, gli esperti di 3BMeteo anticipano che le due perturbazioni si fonderanno in un'unica area di instabilità, che piloterà il maltempo soprattutto sull'Appennino e le zone interne del Centro-Sud. Sulle regioni settentrionali gli ultimi rovesci tenderanno invece ad attenuarsi con il passare delle ore, lasciando spazio anche a possibili schiarite. L'evento di spicco sarà comunque il già accennato abbassamento delle temperature, con valori in picchiata di 10 gradi in particolare al Nord, dove si passerà dal caldo africano a un contesto addirittura di stampo autunnale.

Nuova ondata di caldo per il Ponte del 2 giugno

Il tempo nel dettaglio di sabato 28 maggio

Nord Ovest

Mattinata soleggiata, seguita da piogge e temporali sparsi in arrivo dai settori orientali, specie sulla Pianura Padana.Temperature massime: 27° a Genova, 29° a Torino, 30° a Milano.



Nord Est

Subito temporali sul Triveneto, in successiva estensione sulle altre regioni. Attesi fenomeni intensi con locali grandinate e forti venti di Bora.Temperature massime:28° a Bolzano e Bologna, 26° a Venezia.



Centro e Sardegna

Dopo una prima parte di giornata serena, nel pomeriggio peggiora su Toscana, Sardegna centro-orientale e dorsale appenninica, con rovesci e temporali in sconfinamento in pianura.Temperature massime: 28° a Cagliari, 33° a Firenze, 32° a Roma.



Sud e Isole

Al mattino prevalenza di sole, poitempo instabile su Sicilia e Calabria tirrenica, con acquazzoni e temporali anche forti.Temperature massime: 30° a Napoli, 32° a Bari,24° a Palermo.

La mappa di 3bmeteo