Le previsioni meteo di domani, sabato 16 ottobre, confermano che sta per profilarsi all'orizzonte un weekend mite e soleggiato su gran parte dell'Italia, al netto di qualche piccola insidia. Come già anticipato dagli esperti, a garantire questa nuova fase di stabilità atmosferica è l'avanzata di un vasto campo di alta pressione, che proprio in queste ore si sta espandendo dall'Atlantico verso l'Europa occidentale.



Gli ultimi aggiornamenti de iLMeteo.it sottolineano che sabato il ritorno sulla scena dell'anticiclone delle Azzorre regalerà una giornata più che discreta, nella quale il sole la farà da padrone soprattutto al Nord e al Centro. Le uniche note instabili riguarderanno la Sardegna e la Sicilia, che tra pomeriggio e sera potrebbero fare i conti con qualche breve e sporadica precipitazione. Nel complesso, al Sud la protezione dello scudo anticiclonico risulterà un po' meno energica, lasciando così spazio a diversi annuvolamenti (dettagli in fondo all'articolo), seppure in un contesto asciutto.



Sul versante termico, i meteorologi scrivono che l'abbondante irraggiamento solare favorirà un clima piacevole, con temperature che nelle ore centrali della giornata potranno toccare o addirittura superare i 20 gradi. Per contro, di prima mattina farà molto freddo, con minime tra i 5 e i 7 gradi in città del Centro Nord come Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Nella seconda metà del weekend il copione si manterrà più o meno invariato. Il sito di 3BMeteo anticipa infatti che domenica 17 ottobre avremo ancora "tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Nord e sulle regioni tirreniche", mentre resisterà "una lieve variabilità su regioni adriatiche, Meridione ed isole maggiori, con alcuni piovaschi su Sud Sardegna, bassa Calabria e soprattutto in Sicilia".

Le previsioni di sabato 16 ottobre

Nord Ovest

Tempo prevalentemente soleggiato, a parte qualche foschia in pianura e qualche nuvola sparsa sulla Liguria al mattino. Temperature massime: 19° a Genova, 17° a Torino, 18° a Milano.



Nord Est

Cielo leggermente più nuvoloso sulle Alpi, per il resto bella giornata di sole. Temperature massime: 21° a Bolzano, 19° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Nubi irregolari sulla Sardegna, accompagnate da qualche isolata precipitazione. Sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Temperature massime: 21° a Cagliari, 20° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Ancora un po' di annuvolamenti su Salento, Basilicata, bassa Calabria e Sicilia, qui anche con qualche piovasco entro sera sui settori occidentali. Maggiori schiarite altrove. Temperature massime: 20° a Napoli, 17° Bari, 22° a Palermo.