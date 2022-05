Previsioni meteo: sabato apice del caldo. Temperature record per il mese di maggio

Le previsioni meteo di domani, sabato 21 maggio, annunciano un'altra giornata pienamente estiva in tutta Italia, con moltissimo sole e temperature da record per questo periodo dell'anno. Gli ultimi aggiornamenti confermano che nel weekend l'anticiclone Hannibal raggiungerà la sua massima potenza, spingendo i termometri a toccare picchi di 34-35 gradi, con alti tassi di umidità che accentueranno ulteriormente sensazione di disagio.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato l'alta pressione africana continuerà ad avvolgere tutta l'Italia, portando non solo una solida stabilità atmosferica, ma intensificando anche il caldo anomalo. A parte qualche isolato temporale pomeridiano sui confini alpini del Triveneto, le nuvole saranno merce rara e il tempo risulterà ovunque soleggiato. L'ondata di calore travolgerà tutte le regioni da Nord a Sud, anche per via dei venti deboli e dell'afa opprimente, che di fatto replicheranno le condizioni climatiche di una qualsiasi giornata di luglio. Localmente la colonnina di mercurio potrà salire fino a 34-35 gradi, in particolare su alcuni tratti della Valle Padana e nelle aree più interne del Centro e della Sardegna. Si tratta di temperature che superano di 10-12 gradi le medie attese di solito in questa stagione, nonché di un primato assoluto per il mese di maggio.

Come anticipa il sito di 3BMeteo, domenica 22 maggio le variazioni sul tema saranno minime. L'anticiclone continuerà a garantire il bel tempo su tutto il Pese, al netto di qualche addensamento sulla Liguria in mattinata e di un po' di variabilità diurna sull'arco alpino, con i consueti temporali di calore. Nessuna novità neppure sul fronte termico: previsti nuovi picchi di 35 gradi in particolare al Nord.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 21 maggio

Nord Ovest

Cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime: 22° a Genova, 31° a Torino, 33° a Milano.



Nord Est

Soleggiato, con qualche occasionale temporale nel pomeriggio sulle Alpi. Temperature massime: 33° a Bolzano e Bologna, 27° a Venezia.



Centro e Sardegna

Generali condizioni di bel tempo ovunque. Temperature massime: 26° a Cagliari, 29° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Giornata a tutto sole con nuvolosità quasi assente. Temperature massime: 25° a Napoli e Palermo, 30° a Bari.