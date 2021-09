Le previsioni meteo di domani, sabato 3 settembre, confermano che il weekend sarà caratterizzato da un'energica raffica di temporali, che colpirà buona parte dell'Italia. Come anticipato in precedenza, la fase di instabilità dal sapore settembrino sta prendendo forma in queste ore a seguito dell'ingresso di una perturbazione atlantica, che torna per la prima volta a minacciare il nostro Paese dopo la lunga pausa estiva.



Il team de iLMeteo.it comunica che sabato "intensi rovesci temporaleschi" bagneranno il Centro Sud, estendendosi "dal Lazio alla Campania e poi alle regioni adriatiche centro-meridionali", fino a raggiungere la Calabria e la Sicilia. Il maltempo si manifesterà in modo più evidente nel pomeriggio, con fenomeni localmente molto intensi, accompagnati da lampi, potenti raffiche di vento e possibili grandinate. Al contrario, sulle regioni settentrionali il cielo irregolarmente nuvoloso non provocherà brutte sorprese, ad eccezione di qualche rovescio sulle Alpi centro-occidentali.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto al widget)

In chiusura di weekend, la situazione rimarrà abbastanza instabile al Centro Sud. A tale proposito, 3BMeteo scrive che domenica 5 settembre nuovi acquazzoni interesseranno "Sardegna, basso Lazio, Sud peninsulare e centro-est Sicilia". Le precipitazioni saranno più frequenti nel pomeriggio, in particolare "su bassa Campania e settore calabro-lucano", mentre tenderanno a esaurirsi nel corso della serata. Andrà decisamente meglio sul resto dello Stivale, dove la giornata trascorrerà all'insegna del sole, a parte alcuni focolai temporaleschi sull'arco alpino.

Le previsioni sabato 4 settembre

Nord Ovest

Qualche occasionale rovescio al pomeriggio in montagna. Per il resto molte nubi sparse, ma cielo prevalentemente soleggiato. Temperature massime: 25° a Genova, 26° a Torino, 28° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Qualche temporale alternato a schiarite sui rilievi del Trentino-Alto Adige. Temperature massime: 29° a Bolzano e Bologna, 26° a Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo subito instabile sul Lazio, con rovesci e temporali già dal mattino. In seguito forte peggioramento su Marche centro-meridionali e Abruzzo. Molto nuvoloso, ma tendenzialmente asciutto in Toscana. Più sereno in Sardegna. Temperature massime: 30° a Cagliari, 29° a Firenze, 27° a Roma.



Sud e Isole

Acquazzoni diffusi e localmente intensi (possibili nubifragi) su Molise, Puglia, Basilicata e Campania, con parziale coinvolgimento entro sera di Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature massime: 28° a Napoli e Bari, 30° a Palermo.