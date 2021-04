Le previsioni meteo di domani confermano che la giornata di sabato 24 aprile segnerà l'inizio di un weekend caldo e soleggiato. Al netto di qualche pioggia residua nelle prossime ore, il prepotente ritorno dell'anticiclone africano regalerà cielo per lo più sereno e un generoso rialzo termico.



Nello specifico, il team de iLMeteo.it scrive che sabato il fronte perturbato si sfilerà dall'Italia, lasciando dietro di sé le ultime note instabili. Il Sud dovrà dunque fare i conti con un discreto numero di precipitazioni sparse, che tenderanno tuttavia a diradarsi tra pomeriggio e sera, lasciando spazio anche a generose schiarite. Al contrario le regioni di Centro-Nord godranno di una "piacevole stabilità atmosferica" già dal mattino, in un contesto climatico ampiamente primaverile. Nelle zone baciate dal sole le temperature registreranno un aumento, con le massime che supereranno i 20 gradi in diverse città (dettagli in fondo all'articolo).

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla mappa)

Come anticipato, domenica 25 aprile, giorno dell'annuale festa della Liberazione, l'alta pressione sub-sahariana si imporrà su tutto lo Stivale. A certificarlo è anche il sito di 3BMeteo, che parla di una seconda metà di weekend "stabile su tutta Italia e in gran parte soleggiata", a parte alcune innocue "velature in transito sulle regioni centro-settentrionali". Le generali condizioni di bel tempo favoriranno un ulteriore scatto in avanti dei termometri, che potranno raggiungere i 24 gradi al Centro-Nord e i 23 gradi al Sud.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 24 aprile

Nord Ovest

Bel tempo prevalente, con qualche nuvola sparsa sui rilievi alpini dal pomeriggio. Temperature massime: 17° a Genova, 22° a Torino, 22° a Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nubi in lieve crescita sulle Alpi nella seconda metà di giornata. Temperature massime: 23° a Bolzano, 22° a Bologna, 17° a Venezia.



Centro

Qualche nuvola in più su Abruzzo e Sardegna meridionale, per il resto ampio soleggiamento. Temperature massime: 20° a Cagliari, 23° a Firenze, 22° a Roma.



Sud e Isole

Residui di instabilità al mattino, con piogge di moderata intensità specie su Calabria, Basilicata e Puglia, in successiva attenuazione. Tempo via via più asciutto e soleggiato dal pomeriggio. Temperature massime: 21° a Napoli, 17° a Bari e Palermo.