Le previsioni meteo di domani, sabato 24 ottobre, annunciano un'altra giornata molto piovosa. Le 'colpa' è sempre della perturbazione atlantica che in queste ore è riuscita a fare breccia sull'Italia, e i cui effetti saranno tangibili per tutto il weekend.



Il team de iLMeteo.it avverte che molte aree del Nord Est (Triveneto in primis) e del Centro dovranno fare i conti con diffuse precipitazioni già nella mattinata di sabato. I fenomeni potranno risultare particolarmente intensi su Toscana, Marche, Umbria, Lazio: qui la concomitante presenza di temperature ancora miti favorirà lo sviluppo di celle temporalesche, con forti rovesci, colpi di vento e locali grandinate. Tra pomeriggio e sera la perturbazione raggiungerà poi anche il Mezzogiorno, seminando piogge specie in Campania, Puglia e Basilicata. In questo quadro piuttosto cupo le uniche eccezioni saranno rappresentate dalle regioni di Nord Ovest e dalle due Isole maggiori, dove riuscirà a imporsi il sole, anche se a volte con un po' di fatica.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 24 ottobre



Gli esperti di 3BMeteo anticipano cheil fronte perturbato punterà in direzione dei Balcani, lasciando in dote unae valori termici in calo su alcuni settori centro-meridionali (bassa Toscana, alto Lazio, basso tirreno, Gargano). Andrà viceversa meglio al Nord, almeno fino a sera, quando le condizionia seguito dell'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica.Avvio di giornata con qualche foschia e piovaschi residui, poi tempo via via più asciutto e soleggiato, specie in Liguria e Piemonte. Previsti 18° a Torino e 17° a Milano.Maltempo diffuso su tutte le regioni, con fenomeni più insistenti sui rilievi alpini, il Triveneto ed l'Emilia Romagna. Massime previste: 19° a Venezia e 17° a Bologna.Tempo instabile su Toscana, Marche, Lazio e Umbria, con temporali localmente intensi nel corso del pomeriggio. Mix di piogge e schiarite in Abruzzo; bel tempo in Sardegna. Attesi 19° a Firenze e 22° a Roma.Coperto ma asciutto al mattino, con successive precipitazioni sparse su Campania, Puglia e Basilicata. In serata peggioramenti su coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Clima mediamente mite: 19° a Napoli, 23° a Bari e 24° a Palermo.