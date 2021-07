Le previsioni meteo di domani, sabato 3 luglio, confermano che nel weekend l'alta pressione abbandonerà temporaneamente il Nord Italia, lasciando spazio a temporali e grandinate anche di forte intensità. Con annesse ripercussioni sulle temperature.



Il team de ilMeteo.it scrive che sabato, dopo un avvio di giornata tranquillo, il tempo comincerà a cambiare nelle prime ore del pomeriggio, quando su Alpi e Prealpi il cielo si farà molto nuvoloso o addirittura coperto. Il risultato sarà lo scoppio di alcuni focolai temporaleschi sui rilievi di Nord Ovest, in estensione prima sulle pianure adiacenti e poi entro sera su quelle del Triveneto. Secondo i meteorologi i fenomeni potrebbero durare anche tutta la notte, coinvolgendo in parte il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia orientale. Sul resto del Paese sole e caldo avranno ancora una volta la meglio, al netto di qualche nube in più a disturbare l'Appennino.

Domenica 4 luglio il risveglio sarà turbolento sul Triveneto, dove si preannunciano temporali in sviluppo fin dal mattino. Gli esperti di 3BMeteo specificano che con il passare delle ore gli acquazzoni si propagheranno su tutto l'arco alpino e gran parte della Val Padana, con la possibilità di locali nubifragi e grandinate. L'impulso instabile avrà il merito di smorzare il caldo (a dire il vero già di per sé lontano dai picchi di fine giugno), causando un calo dei termometri di alcuni gradi. Non è prevista invece nessuno sostanziale novità al Centro Sud: qui il fine settimana si chiuderà ancora all'insegna del bel tempo.

Il tempo nel dettaglio di sabato 3 luglio

Nord Ovest

Avvio stabile e soleggiato, poi dal pomeriggio temporali in arrivo su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti nelle zone pianeggianti. Temperature massime: 25° a Genova, 28° a Torino, 30° a Milano.



Nord Est

Giornata a tutto sole, salvo qualche pioggia in arrivo entro sera sulle pianure del Triveneto. Temperature massime: 32° a Bolzano, 33° a Bologna, 28° a Venezia.



Centro

Un po' più nuvoloso al pomeriggio sui rilievi di Toscana, Umbria e Marche; per il resto generali condizioni di bel tempo. Temperature massime: 32° a Cagliari, Roma e Firenze.



Sud e Isole

Ampio soleggia mento su tutto il Meridione, fatta eccezione per qualche velatura di passaggio sugli Appennini. Temperature massime: 30° a Napoli, 31° a Bari e Palermo.