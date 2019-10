Roma, 6 ottobre 2019 - Un vortice di bassa pressione si sta per abbattere sull'Italia. Graduale peggioramento nel corso della domenica, spiegano le previsioni meteo di ilMeteo.it. "Un nuovo severo peggioramento atteso soprattutto tra la sera e la notte successive", spiegano gli esperti, inviatando a prestare attenzione tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana.

3bmeteo.com sottolinea che la perturbazione scivolerà verso Sud: "Maltempo con piogge e temporali anche intensi sulle regioni tirreniche e le interne adriatiche in rapida propagazione entro il pomeriggio a tutta la Sicilia, qui con possibili grandinate".

Le temperature domani saranno in forte diminuzione in tutta Italia: in pianura al Nord le minime potrebbero scendere anche sotto i 10 gradi.

Allerta meteo

ATTENZIONE, VENTO FORTE DA STASERA



Locali raffiche di burrasca forte oltre i 100 km/h soprattutto sul centro-ponente, sui rilievi e allo sbocco delle valli, nella notte e fino al pomeriggio di domani, lunedì 7 ottobre — Regione Liguria (@RegLiguria) 6 ottobre 2019

#meteo #toscana #allertameteotos: peggiorano le condizioni meteo nella notte di oggi con forti temporali in Arcipelago fino alle 13 di domani (codice giallo). Per domani, lunedì, si segnala anche codice giallo per vento nelle pianure settentrionali. — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 6 ottobre 2019

Ancora da definire i dettagli di un nuovo peggioramento atteso tra mercoledì e giovedì.