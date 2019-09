Roma, 30 settembre 2019 - Sta per cambiare tutto. Previsioni meteo ormai certe, dopo le indiscrezioni e le ipotesi della settimana scorsa. Un'improvvisa migrazione verso il Regno Unito dell'alta pressione attualmente sull'Italia, favorirà la discesa di una massa d'aria fredda di origine polare. Il team del sito ilMeteo.it avverte che il tempo comincerà a peggiorare nel corso di martedì 2 ottobre, quando alcune piogge andranno ad interessare le Alpi e le Prealpi. I venti gireranno dai quadranti meridionali. Entro sera rovesci e temporali dai settori alpini scenderanno gradualmente verso la Pianura padana.

(L'articolo prosegue sotto alla mappa)

Previsioni del tempo: blitz polare

Mercoledì 3 ottobre è il giorno in cui il peggioramento entrerà nel vivo: sin dalle prime ore temporali e locali grandinate dal Nord Ovest e dalla Liguria si muoveranno verso la Toscana e il Nord Est. Nel corso del pomeriggio il maltempo interesserà la Toscana, il Triveneto, l'Emilia Romagna, toccherà le coste del Lazio, mentre al Nord Ovest il tempo starà già migliorando. Giovedì 4 ottobre faranno il loro ingresso i venti di Bora sull'Adriatico, di Tramontana e Maestrale sul Tirreno. Maltempo con temporali forti dalla Romagna alla Puglia, sul Lazio, sulla Campania e infine sul resto del Sud, Sicilia compresa. Tempo soleggiato invece al Nord.

I dettagli del maltempo

Analisi molto simile quella proposta da 3bmeteo.com. "Primi segnali di cambiamento già martedì - scrive - con un progressivo aumento della nuvolosità al Nord e sulle regioni tirreniche. In nottata piogge e rovesci in arrivo su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia, Piemonte orientale, Lombardia e Liguria, anche a sfondo temporalesco su quest'ultima regione". Mercoledì "si entrerà nel vivo del peggioramento con rovesci e temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Liguria soprattutto di Levante (qui con rischio nubifragi ), in progressiva estensione al Centro, specie su Toscana, Umbria e Lazio dove ci attendiamo i fenomeni più intensi con possibili grandinate; qualche temporale sparso interesserà anche la Sardegna. Ai margini invece il Nord Ovest con precipitazioni scarse se non del tutto assenti su Piemonte occidentale e Ponente Ligure. Ancora in attesa il Sud, dove il peggioramento si concretizzerà giovedì con piogge e temporali sparsi, talora di forte intensità e anche qui con possibilità di locali grandinate. Sempre giovedì avremo ancora delle piogge o acquazzoni su Marche, Abruzzo, Molise e basso Lazio, mentre andrà migliorando su resto del Centro e in generale al Nord con aperture via via più ampie. Venerdì ultimi rovesci all'estremo Sud mentre altrove rimonterà l'anticiclone".

Fronte freddo in arrivo sull'Italia nelle prossime ore ci riporta in Autunno #meteo https://t.co/xnUw4trpCm — 3B Meteo (@3BMeteo) 30 settembre 2019

Temperature giù anche di 10 gradi

Ci sarà un crollo delle temperature, dopo molti giorni dal clima quasi estivo IlMeteo.it comunica che con l'arrivo dei venti settentrionali, da giovedì le temperature subiranno un'importante diminuzione di circa 10 gradi con valori massimi di poco inferiori ai 19 gradi al Nord, non oltre i 20-22 gradi al Centro e al Sud. Anche 3bmeteo.com spiega che si perderanno molti gradi: "Nello specifico mercoledì il calo termico sarà avvertibile soprattutto sul Nord Est, giovedì su gran parte del Centro Sud ma in modo particolare lungo le regioni adriatiche, dove si potranno perdere anche oltre 6-8 gradi. Le temperature notturne potranno così scendere anche sotto i 10-12 gradi sulle aree interne del Centro Nord".

Meteo: LORENZO è un URAGANO di Categoria 5, Evento Storico e Senza Precedenti. Ecco i RISCHI per l'Italia » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/Xwc9O2dr5p #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 30 settembre 2019