Roma, 2 lugglio 2019 - Forti temporali (al Nord e Appennino) e caldo (in particolare al Sud dove si tornerà a 40 gradi): queste le previsioni meteo per la settimana. IlMeteo.it dice che le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi in pianura padana con clima decisamente afoso, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Picchi fino a 38 gradi anche in Puglia (Taranto), Sardegna e Sicilia. Tutto questo prima di un cambio di rotta che potrebbe essere dirompente.

L'anticiclone africano al CentroSud non intende mollare la presa #meteo #caldohttps://t.co/Vjkt4AByKE — 3B Meteo (@3BMeteo) 2 luglio 2019

Le previsioni del tempo per il weekend

Secondo IlMeteo.it sabato 6 luglio sarà una giornata soleggiata su gran parte della Penisola, gli unici temporali, specie durante le ore pomeridiane, saranno sulle Alpi centro-orientali. Si tratterà di fenomeni isolati e solitamente di breve durata, anche se potranno essere accompagnati da locali grandinate. Domenica 7 luglio le condizioni meteo saranno in progressivo peggioramento sulle Regioni del Nord. I temporali si faranno via via più diffusi sulle Alpi per poi estendersi col passare delle ore alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. "A causa della tanta energia potenziale in gioco - spiega il team - non escludiamo fenomeni particolarmente violenti con possibili grandinate e forti colpi di vento. Continuerà ad essere ampiamente soleggiato sul resto delle Regioni".

Etna in eruzione oggi, il video dell'improvvisa esplosione

La svolta meteo di lunedì

"Un'importante svolta del tempo ci sarà a partire dalla prossima settimana - continua IlMeteo.it -. Aria più fresca dal Polo Nord riuscirà a raggiungere il mare Mediterraneo e tra lunedì 8 e martedì 9 luglio si genererà un vortice ciclonico responsabile di una fase di maltempo sempre caratterizzata da forti temporali, grandinate e locali trombe d'aria che dal Nord colpiranno poi anche il Centro e il Sud. Le temperature - conclude il sito - subiranno una flessione anche di 10 gradi". Gli esperti segnalano sul sito anche il possibile ritorno della neve sulle Alpi tra 2.200 e 2.400 metri e bora a 100 km/h.

Anche le mappe di 3bmeteo.com, al momento illustrano un peggioramento netto per la prossima settimana. "Volgendo lo sguardo al medio-lungo termine - dice ils ito - anche oggi i modelli numerici intravedono un cambio piuttosto importante delle condizioni meteo-climatiche dal 7-8 luglio, quando l’anticiclone africano potrebbe ritirarsi almeno in parte nei propri luoghi di provenienza. In questa fase le correnti più fresche nord atlantiche favorirebbero temporali più frequenti, anche intensi, e con clima meno caldo in primis al Nord, ma progressivamente anche al Centrosud, specie regioni adriatiche. L'estate 2019 dunque potrebbe temporaneamente incepparsi proprio nel suo periodo più stabile. Questa evoluzione resta comunque una ipotesi ancora in fase di analisi che necessita di ulteriori conferme", concludono da 3bmeteo.com.

Pure Meteogiornale.it indica un raffreddamento dal 10 luglio, ma invita alla prudenza per la distanza temporale. Insomma, l'ipotesi cresce, ma meglio seguire gli aggiornamenti della seconda parte della settimana, quando mancheranno 4-5 giorni al cambio di rotta.