Roma, 5 agosto 2021 - Si proseguierà ancora così, come ormai da settimane: ondate di caldo e temporali. In realtà, nel corso di venerdì 6 agosto, l'Italia - segnala ilMeteo.it - si appresta a vivere una breve illusione di estate piacevole: il tempo infatti migliorerà definitivamente sulle regioni settentrionali, sotto la spinta di venti più freschi e asciutti di Maestrale, che porteranno un po' di refrigerio sulle regioni meridionali. Ma nel weekend il tempo peggiorerà nuovamente, prima di un'ennesima ondata di caldo africano.

Il tempo nel weekend

Per gli esperti, sabato 7 agosto l'Italia sarà ancora una volta spaccata in due: "Un fronte temporalesco farà irruzione sulle regioni settentrionali e andrà ad interagire con il caldo umido preesistente nei bassi strati dell'atmosfera. Lo scontro tra masse d'aria diverse potrebbe provocare fenomeni localmente anche molto intensi con nubifragi e grandinate in particolare sull'arco alpino e le vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia". Per ilmeteo.it. poche novità invece sul resto del Paese "grazie allo scudo protettivo offerto dall'anticiclone che garantirà ancora tanto sole e caldo ben sopra le medie stagionali, con punte superiori ai 40 gradi sulle regioni meridionali".

La prossima settimana

Sarà questo il preludio a una "nuova settimana che vedrà l'alta pressione africana espandersi con sempre maggior vigore su tutto il Paese, pronta a far aumentare i termometri fino a 45-46 gradi all'estremo Sud, in quella che sarà l'ennesima eccezionale ondata di caldo africano della stagione".

La mappa di 3bmeteo

Il meteo di venerdì 6 agosto

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, con al massimo qualche nube in più sui rilievi, comunque senza conseguenze piovose. Temperature massime: 25° a Genova, 28° a Torino, 29° a Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche pioggia sparsa dal pomeriggio sulle montagne dell'Alto Adige. Temperature massime: 29° a Bolzano, 32° a Bologna, 28° a Venezia.



Centro e Sardegna

Un po' più coperto al mattino sulle zone interne della Toscana, ma con basso rischio di pioggia. Per il resto bella giornata all'insegna del sole. Temperature massime: 32° a Cagliari, 30° a Firenze, 31° a Roma.



Sud e Isole

Soleggiato su tutte le regioni, ma con temperature in lieve calo e clima meno afoso. Temperature massime: 30° a Napoli, 32° a Bari e Palermo.