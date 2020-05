Roma, 29 maggio 2020 - Si preannuncia un weekend fresco e bagnato dalla pioggia. Le previsioni meteo di domani, sabato 30 maggio, confermano che l'arrivo di un vortice freddo dalla Russia causerà una fase di instabilità sull'Italia, che dovrebbe durare fino a domenica. Il ponte del 2 giugno non sarà però tutto all'insegna del maltempo: da lunedì l'alta pressione tornerà a rinforzarsi, creando le condizioni per una festa della Repubblica molto soleggiata.



Tornando alla giornata di sabato, il team de iLMeteo.it avverte che il maltempo colpirà in particolare l'arco alpino, il Lazio, le regioni adriatiche e gran parte del Sud, con rovesci abbondanti e temporali. Localmente, si legge sul sito, "i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi con la possibilità di allagamenti e grandinate". Il resto del Paese sarà interessato da una nuvolosità diffusa, che lascerà comunque spazio a belle schiarite soprattutto nel corso del pomeriggio.

Secondo i meteorologi l'aria di origine artica farà inoltre precipitare i termometri di svariati gradi. In molte zone le temperature potranno perdere fino a 6-8° rispetto ai giorni scorsi, assestandosi su valori sotto la media del periodo.



Gli esperti di 3BMeteo completano il quadro di questo fine settimana anticipando che domenica 31 maggio permarrà "una certa instabilità diurna in prossimità delle Alpi e lungo la dorsale appenninica, dove sono attesi nuovi rovesci o brevi temporali in attenuazione in serata". Altrove il cielo dovrebbe invece risultare maggiormente sereno.

Previsioni del tempo nel dettaglio di sabato 30 maggio

Nord Ovest

Tempo instabile sui rilievi alpini, con precipitazioni sparse tra pomeriggio e sera, anche a carattere temporalesco. Nuvoloso ma asciutto altrove. Giù i termometri: 22° a Milano e Torino.



Nord Est

Nuvolosità diffusa su tutti i settori, sebbene con piovaschi e temporali confinati solo su Alpi e Prealpi. Schiarite più decise sull'Emilia Romagna. Previsti 20° a Venezia e 21° a Bologna.



Centro

Rovesci e possibili temporali su Lazio e Abruzzo specie nel pomeriggio, per il resto cielo mediamente sereno o non troppo nuvoloso. Qualche residuo piovasco al mattino sulle Marche. Lieve calo termico, con 24° a Firenze e 20° a Roma.



Sud e Isole

Giornata di maltempo su quasi tutte le regioni, con avvio bagnato in Puglia, Basilicata e rilievi campani, e successivo allargamento del fronte instabile su Calabria e Sicilia. Attesi 21° a Napoli e 22° a Palermo.