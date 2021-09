Roma, 7 settembre 2021 - Ci sono punti fermi, ma ancora diversi elementi di incertezza sulle previsioni meteo dei prossimi giorni, in particolare per quanto riguarda il weekend. Sicuramente il tempo andrà peggiorando, con maltempo in alcune regioni, forse anche pesante. Ma è ancora in corso di definizione, da parte degli esperti, il dettaglio sul fine settimana. C'è incertezza infatti sulla traiettoria precisa della bassa pressione e le carte in tavola potrebbero cambiare, almeno per quanto riguarda le aree del paese più colpite.

Nei prossimi giorni - scrive ilmeteo.it - l'alta pressione che sta portando un tempo ancora estivo su gran parte d'Italia comincerà ad accusare una certa stanchezza e così ne approfitteranno ben due vortici ciclonici di natura e origine diversa. Il sito segnala che fino a mercoledì 8 settembre sarà una bassa pressione in arrivo dai Balcani a generare un tempo spesso perturbato sulle regioni meridionali dove non mancheranno i temporali soprattutto nelle ore pomeridiane.

Da venerdì 9 settembre la situazione cambierà radicalmente: sarà un vortice in arrivo dall'Oceano Atlantico a pilotare una perturbazione che avrà come bersaglio principale le due isole maggiori e poi ancora una volta il Sud. Nel corso del weekend ci sarà spazio per i temporali anche sulle regioni settentrionali, specie sulle Alpi e sul Triveneto e localmente fin sulle pianure di Veneto e Friuli.

3bmeteo però rileva: "Il movimento di questo vortice non è ancora chiaro, ma dovrebbe transitare basso in latitudine quindi a rischiare maltempo sembrano al momento le regioni insulari, soprattutto la Sicilia".

Ilmeteo.it spiega poi che questa perturbazione potrebbe fare da apripista a un vortice più profondo che potrebbe arrivare in Italia nella prossima settimana, dando il via a tutti gli effetti alla stagione autunnale. Osservando le mappe di 3bmeteo su lunedì 13 settembre e martedì 14 si evidenziano precipitazioni pesanti in molte zone d'Italia. Ma mancano ancora molti giorni, perciò la questione andrà verificata almeno da giovedì in poi.

