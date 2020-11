Roma, 29 novembre 2020 - Potrebbe cadere la neve in pianura la prossima settimana. Ma gli esperti di previsioni meteo inviatano a seguire gli aggiornamenti delle prossime ore: i dettagli sono ancora da limare. Intanto il Centro Sud continua a essere nel mirino dell'ondata di maltempo che ha causato morti e danni. Tragica la situazione a Bitti, in Sardegna, colpita da una tremenda alluvione.

VIDEO A Bitti i vigili del fuoco impegnati anche di notte

La neve a bassa quota

Ilmeteo.it dice che da lunedì 30 novembre arriveranno venti freddi sull'Italia e successivamente un "doppio vortice ciclonico" dovrebbe portare neve a quote basse. Mercoledì 2 dicembre "un minaccioso minimo depressionario continuamente alimentato da correnti fredde ed instabili si approfondirà ancora una volta sul mar Tirreno dando vita ad un vero e proprio ciclone". In questo contesto - spiega ilmeteo.it - non è escluso "che la neve possa far la sua comparsa fin sulle pianure ( o comunque a quote collinari) tra Veneto e Romagna". Giovedì 3 e venerdì 4 la situazione dovrebbe restare instabile, con nuovo maltempo al Centro Sud e nevicate a quote basse al Nord. Il brutto tempo dovrebbe proseguire anche durante il Ponte dell'Immacolata.

Maltempo per tutta la settimana

Anche 3bmeteo concorda con uno scenario di questo tipo per la prossima settimana: "Il flusso freddo - si legge nel sito - dovrebbe entrare sull'Italia martedì sera interessando più direttamente le regioni settentrionali dove il calo termico favorirebbe le prime nevicate a bassa quota della stagione nella notte tra martedì e mercoledì e per la giornata di mercoledì". 3bmeteo è allineato anche sulla previsione oltre i 5 giorni: "Quest'irruzione di stampo invernale potrebbe essere seguita da un nuovo e più importante affondo gelido - scrive - ma questa volta dalla Groenlandia nella seconda parte della settimana". Le conseguenze di questa seconda irruzione, avverte però, non sono ancora molto chiare e saranno discusse nei successivi aggiornamenti.

La mappa di 3bmeteo