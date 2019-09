Roma, 14 settembre 2019 - La data fissata, al momento, è quella di mercoledì 18 settembre. Le previsioni meteo degli esperti, o meglio le tendenze per la prossima settimana, dicono che potrebbe sbarcare l'autunno sull'Italia a metà della prossima settimana. IlMeteo.it parla di "temporali, venti e crollo termico" che caratterizzeranno quella che "potrebbe essere la prima vera incursione a carattere freddo della stagione". Ma il sito avverte che è ancora presto per capire gli "efffetti nel dettaglio".

Anche 3bmeteo.com illustra questa tendenza: spiega che un fronte freddo punta l'Europa orientale, sottilinea che potrebbero esserci conseguenze anche per l'Italia e che si potrebbe entrare in una fase temporalesca anche intensa. Ma 3bmeteo invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti: "L'evoluzione è tutt'altro che scontata".

Una domenica di sole

Intanto ancora sole e clima estivo. Le previsioni del tempo confermano una chiusura di weekend in linea con il clima anomalo di questi giorni. I dati in possesso dei meteorologi evidenziano che domenica 15 settembre lo scenario sarà più o meno una replica di quanto visto sabato, con ampio soleggiamento su tutta Italia e valori termici di stampo puramente estivo. Nel segnalare bel tempo su tutte le regioni, 3BMeteo sottolinea la presenza "qualche addensamento sparso e innocuo in prossimità dell'arco alpino", che fa il paio con il "passaggio di sottili velature sulle regioni centro-settentrionali". Le temperature si manterranno superiori alle medie del periodo, con picchi di 28-29 gradi al Nord e oltre 30 gradi sul resto dello Stivale. Il team del iLMeteo.it avverte che in alcune in alcune aree interne della Sardegna si potranno raggiungere scenari addirittura bollenti, con punte di 35 gradi.

#Meteo: DOMENICA da PIENA ESTATE e Continuerà Così fino a Martedì. Ecco in Quali Regioni #viaggipoeticihttps://t.co/ypnwW7ASMW pic.twitter.com/feJR6yfU1z — IL METEO.it (@ilmeteoit) 14 settembre 2019

Previsioni del tempo di domenica 15 settembre

Nord Ovest

Qualche nuvola sui rilievi alpini in assenza di pioggia, per il resto tanto sole e clima estivo. Possibili temporali pomeridiani sulle montagne della Valle d'Aosta. Previsti 29° a Milano e 28° a Torino.



Nord Est

Cielo più nuvoloso a Nord Est, in un contesto comunque caldo e asciutto, caratterizzato da una prevalenza di bel tempo. Stabili le massime, con 27° a Venezia e 29° a Bologna.



Centro

Tempo soleggiato su tutte le regioni, fatta eccezione per alcune velature in transito su Toscana, Lazio e Umbria, specie in corrispondenza degli Appennini. Massime oltre i 30°, con 32° a Firenze e 31° a Roma.



Sud e Isole

Bel tempo ovunque, al netto di qualche maggiore addensamento pomeridiano sui rilievi. Clima caldo ma piacevole: attesi 27° a Bari e 28° a Napoli e Palermo.