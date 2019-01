Roma, 25 gennaio 2019 - Come annunciato dalle previsioni meteo, il movimento verso Sud del ciclone mediterraneo sta regalando bel tempo sulle regioni settentrionali ed un miglioramento sui versanti tirrenici. Su quelli adriatici del Centro e su gran parte del Meridione invece maltempo: la situazione rimane ancora molto instabile a tratti perturbata con pioggia, ma anche neve. E la prossima settimana la situazione potrebbe non migliorare affatto. Il team di ilMeteo.it avverte che nelle prossime ore precipitazioni e temporali colpiranno l'area Nord occidentale della Sicilia e le coste ioniche della Basilicata. Piogge sul resto del Sud e su tutta la fascia adriatica del Centro, dalle Marche fino all'Abruzzo, il Molise e la Puglia. Non mancheranno i fiocchi bianchi, che potranno cadere a tratti copiosi fra i settori meridionali delle Marche, l'Abruzzo e il nord della Puglia anche a quote molto basse o addirittura fino a sfiorare i litorali, sotto lo sferzare di forti venti freddi di Tramontana. Neve attorno ai 300-400 metri sulla Campania, la Basilicata e un po' più in alto fra la Calabria e il nord della Sicilia.

Meteo cronaca DIRETTA VIDEO: Basilicata sotto la NEVE, guardate che bella nevicata a POTENZAhttps://t.co/0ej0zh3h7P pic.twitter.com/Kp4WN0if1D — IL METEO.it (@ilmeteoit) 25 gennaio 2019

Ci sarà poi una tregua, ma sarà breve. Il sito meteo avvisa che fra sabato e domenica mattina, il ciclone mediterraneo scivolerà ulteriormente verso la Grecia ed il tempo comincerà a dare temporanei segnali di miglioramento con ultime piogge in Sicilia. Ma già domenica si avvicinerà una nuova perturbazione pronta a riportare un generale peggioramento delle condizioni meteo ad iniziare dal Nord ed in seguito sull'area tirrenica con altre piogge, temporali e qualche nevicata sulle Alpi, già da 700 metri di quota.

Meteo: WEEKEND, Sabato TREGUA, ma Domenica nuova PERTURBAZIONE con tanta NEVE. Ecco DOVEhttps://t.co/fdN5nhMZHi pic.twitter.com/pDkhCBjx4o — IL METEO.it (@ilmeteoit) 25 gennaio 2019

#meteo #Toscana - probabile nuovo peggioramento tra domenica e lunedì con piogge in pianura e neve in montagna. tempo ancora instabile nel resto della settimana. https://t.co/oBWmvnuBhC — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 24 gennaio 2019

L'inverno insomma non molla la presa, anzi. La prossima settimana, secondo le tendenze disponibili al momento, dovrebbbe affacciarsi un nuovo ciclone. "Siamo in attesa di un'altra irruzione artica o meglio, di altri due impulsi d'aria fredda che dovrebbero segnare gran parte della prossima settimana", scrive Meteogiornale.it. Anche 3bmeteo.com ipotizza "nuove irruzioni fredde dal Nord Europa per fine gennaio". Seguiranno aggiornamenti.

