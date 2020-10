Le previsioni meteo di domani, venerdì 30 ottobre, descrivono una giornata prevalentemente soleggiata in tutta Italia. Il merito è dell’anticiclone africano, che dal deserto algerino si sta espandendo sul bacino del Mediterraneo, e il cui influsso benefico proseguirà nel corso weekend di Halloween e Ognissanti. L'azione dell'alta pressione avrà tuttavia un rovescio della medaglia, in quanto favorirà un robusto ritorno della nebbia specie sulle pianure settentrionali.



Il team de iLMeteo.it scrive che nelle prossime ore si aprirà una fase di stabilità che dovrebbe perdurare per alcuni giorni, anticipando quella che tradizionalmente viene definita l'estate di San Martino. L'espressione definisce quel periodo autunnale caratterizzato da sole e tepore climatico, che di solito si osserva a ridosso del giorno di San Martino, che si festeggia l'11 novembre.



Venerdì assisteremo quindi a un rafforzamento del bel tempo sul nostro Paese, accompagnato da un generale aumento dei termometri. Come detto, non mancherà anche qualche risvolto negativo. Al mattino presto la visibilità si ridurrà notevolmente sulla Val Padana e su alcune aree del Centro, a causa dello sviluppo di spessi banchi di nebbia, destinati comunque a dissolversi nelle ore più calde.

Il tempo continuerà a essere soleggiato anche nel resto del fine settimana, con rare eccezioni. Secondo gli esperti di 3BMeteo, sabato 31 ottobre (Halloween) si registrerà solo qualche addensamento marittimo tra il pomeriggio e la sera in Liguria, in assenza però di pioggia. Domenica 1 novembre, festa di Ognissanti, l'aumento di nubi su versante tirrenico potrebbe invece provocare locali pioviggini su Spezzino e alta Toscana.

Il tempo nel dettaglio di venerdì 30 ottobre

Nord Ovest

Tempo prevalentemente soleggiato, ma con nebbie e foschie dense al mattino specie sulla bassa Lombardia. Clima mite: 18° a Torino e Milano.



Nord Est

Cielo sereno o non troppo nuvoloso, con locali velature in transito al pomeriggio su Triveneto e rilievi alpini orientali. Nebbie al mattino su Emilia Romagna e Veneto centro-meridionale. Previsti 16° a Venezia e 18° a Bologna.



Centro

Nebbie mattutine sulle valli della Toscana e dell'Umbria, destinate a dissolversi con il passare delle ore. Per il resto giornata per lo più soleggiata su tutte le regioni. Massime comprese tra i 16° di Firenze e i 20° di Roma.



Sud e Isole

Qualche locale addensamento sul basso tirreno, con occasionali piovaschi su rilievi della Calabria e coste settentrionali della Sicilia. Altrove diffuse condizioni di bel tempo. Clima gradevole: 22° a Napoli, 21° a Bari e 20° a Palermo.