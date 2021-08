Roma, 20 agosto 2021 - Un weekend caldo, poi il ribaltone, con l'estate che entrerà in crisi. Le ipotesi trovano dunque conferme. Per la prossima settimana 3bmeteo segnala "una circolazione depressionaria in avanzamento dalle Isole britanniche verso gli Stati centrali e a seguire quelli danubiani". Conseguenze dirette per l'Italia già da lunedì 23 agosto: "Il fronte principale, ricco di rovesci e temporali, porterà dapprima un peggioramento su Alpi e Prealpi scivolando lunedì verso il medio Adriatico, determinando così instabilità su Valpadana centro orientale, Toscana, Umbria e Marche, con fenomeni a tratti anche intensi". Mercoledì 25 agosto il fronte proseguirà la sua corsa verso Sud. Non sarà la fine dell'estate, probabilment. Sarà però un primo segno di rottura della stagione. Comunque un primo sollievo da una siccità davvero prolungata (al netto di eventi temporaleschi, anche violenti, che però non hanno portato reali benefici alla situazione generale della Penisola).

Il meteo del weekend

Le previsioni meteo di domani, sabato 21 agosto, raccontano di una bella giornata di sole e caldo su gran parte d’Italia, con qualche annuvolamento su Alpi e dorsale appenninica e qualche ora di instabilità solo sule coste calabresi, campane e sicule. Un tempo in linea con quello di venerdì, all’insegna di un bel weekend senza quell’afa pesante del fine settimana precedente. Gli esperti de iLMeteo.it comunicano che “sia sabato e sia domenica saranno due giornate dove il sole e il caldo saranno i protagonisti assoluti del tempo. Il primo splenderà praticamente su gran parte delle regioni, mentre il secondo colpirà soprattutto le regioni centrali e settentrionali”. Le temperature massime non saranno da poco: si prevedono fino a 35° in Sardegna, Toscana, Emilia e basso Veneto, poco meno sul resto delle regioni. Farà quindi meno caldo al Sud (salvo Sicilia interna e coste ioniche), mentre saliranno i termometri nelle grandi città, con 35° a Milano e Bologna, 34° a Roma e Torino.

La mappa di 3bmeteo

Le previsioni di sabato 21 agosto

Nord Ovest

Giornata a tutto sole con pochi annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi confinali. Molto caldo nelle aree pianeggianti e nelle città, con termometri oltre i 34° a Milano e Torino, 31° a Genova.



Nord Est

Sabato soleggiato anche a Nord Est, salvo qualche annuvolamento nel Veneto centrale; piovaschi sulle Dolomiti. Massime di 31° a Trieste e 30° a Venezia.



Centro e Sardegna

Mattinata soleggiata con tempo stabile, solo qualche nube pomeridiana sull'Appennino che potrebbe portare piovaschi. Nel tardo pomeriggio torna il sole, per una serata gradevole e asciutta. Caldo a Roma e in Sardegna, con temperature in rialzo.



Sud e Isole

Il sole la fa da padrone al Sud alimentando un sabato piacevolissimo. Nubi sui settori tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia al mattino (con qualche possibile piovasco) e sul catanese al pomeriggio. Temperature stabili, con massime di 32° a Bari e 31° a Palermo.