Roma, 8 febbraio 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 9 febbraio, non portano sostanziali novità per quanto riguarda l'Italia. Il weekend si chiuderà in modo abbastanza positivo per merito dell'anticiclone sub-tropicale, anche se non mancheranno annuvolamenti e qualche goccia di pioggia.

Il team de iLMeteo conferma che, nonostante la presenza dell'alta pressione, la giornata di domenica sarà caratterizzata da crescenti disturbi. La colpa è da attribuire all'intrusione nello scudo anticiclonico di correnti umide dall'Atlantico, che favoriranno la formazione di nuvole soprattutto al Nord, dove non si esclude la comparsa di deboli piogge a ridosso della Liguria di Levante nelle ore serali. Rimanendo alle regioni settentrionali, vengono poi segnalate nuove nebbie in Val Padana, mentre sui rilievi alpini e prealpini ci sarà maggiore spazio per le schiarite.



I meteorologi completano il quadro evidenziando l'ingerenza di "nubi medio/basse sulla Sardegna meridionale e su gran parte dell'area centrale tirrenica". Sul resto del Paese l'alta pressione non smetterà invece di regalare tempo stabile e soleggiato, accompagnato da un clima mediamente gradevole in particolare nel pomeriggio.

Gli esperti di 3BMeteo scrivono infine che, superato il weekend, "una profonda depressione atlantica porterà venti tempestosi e maltempo di stampo invernale su mezza Europa", coinvolgendo parzialmente anche l'Italia. L'inizio della nuova settimana sarà quindi caratterizzato dal passaggio di un "primo impulso stabile associato a venti forti", con precipitazioni (per fortuna deboli) specie sul versante tirrenico, dalla Liguria alla Calabria. Verso mercoledì 12 febbraio, la situazione dovrebbe poi peggiorare ulteriormente nel Centro Italia. Ma come sempre si tratta ancora di informazioni che avranno bisogno di aggiornamenti aggiuntivi nelle prossime ore.

Le previsioni nel dettaglio di domenica 9 febbraio

Nord Ovest

Nuvolosità in progressivo aumento su tutti i settori, con maggiori addensamenti sulla Liguria orientale, dove non si esclude qualche debole pioggia verso sera. Più soleggiato sui rilievi alpini. Previsti 9° a Torino e 8° a Milano.



Nord Est

Nuvole sparse un po' su tutti i settori, accompagnate da schiarite e in un contesto comunque asciutto. In arrivo inoltre banchi di nebbia sulla Pianura Padana, all'inizio e alla fine della giornata. Massime di 9°e 11° rispettivamente a Venezia e Bologna.



Centro

Partenza serena, poi dal pomeriggio graduale aumento delle nuvole in Sardegna meridionale e lungo il Tirreno, con qualche debole e locale piovasco specie in Toscana. Clima sempre mite: 14° a Firenze e 15° a Roma.



Sud e Isole

Decisa prevalenza di bel tempo, salvo alcune nubi distribuite sui settori tirrenici, con rischio di pioggia molto basso o quasi nullo. Temperature sopra la media: attesi 17° a Palermo e 14° a Napoli e Bari.