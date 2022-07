Le previsioni del tempo di domenica 31 luglio 2022

Le previsioni meteo di domani, domenica 31 luglio, confermano che l'ultimo weekend di luglio si chiuderà nel segno del tempo prevalentemente stabile e soleggiato in gran parte dell'Italia. Il clima sarà caldo, ma non caldissimo, con temperature in leggera diminuzione anche al Sud, dove la canicola aveva continuato a mantenersi su livelli abbastanza sostenuti fino a oggi.



Il sito di 3BMeteo scrive che domenica la perturbazione responsabile del recente sfogo temporalesco sarà ormai lontana sui Balcani, ma lascerà comunque dietro di sé un po' di variabilità al Sud e qualche nota instabile con occasionali temporali al pomeriggio sugli Appennini centro-meridionali (dettagli in fondo all'articolo). Si tratterà comunque di fenomeni modesti e sporadici, inquadrati in un più generale contesto anticiclonico, con pressione in rinforzo e sole protagonista sul resto del Paese. Contestualmente, aggiungono gli esperti, si registreranno massime in ulteriore calo sulle regioni meridionali, con la colonnina di mercurio che supererà a fatica i 30 gradi in particolare sul versante Adriatico. Al Centro-Nord i termometri (in lieve risalita) si fermeranno mediamente intorno ai 30-33 gradi, lontani dai valori estremi cui eravamo ormai abituati. Alcuni picchi sui 34-35 gradi si potranno verificare localmente tra Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Secondo il team de iLMeteo.it la parentesi 'fresca' tenderà a esaurirsi nel corso della prossima settimana. Già lunedì 1 agosto la presenza dell'anticiclone africano tornerà a farsi più invadente, per poi imporsi in modo definitivo da mercoledì 3 agosto.

Le previsioni di domenica 31 luglio

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo. Temperature massime: 30° a Genova e Torino, 33° a Milano.



Nord Est

Nubi sparse sul Triveneto, più spesse sui rilievi, e locali annuvolamenti in Emilia Romagna. Per il resto sole. Temperature massime: 33° a Bolzano e Bologna, 31° a Venezia.



Centro e Sardegna

Giornata soleggiata, a parte qualche temporale pomeridiano sull'Appennino, specie quello laziale. Temperature massime: 33° a Cagliari, 35° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Qualche occasionale precipitazione diurna sui rilievi calabresi e sul basso Tirreno. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime: 32° a Napoli e Bari, 31° a Palermo.