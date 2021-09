Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 12 settembre sarà una giornata dal sapore nuovamente estivo in quasi tutta Italia, a parte qualche acquazzone residuo al Sud, destinato a estinguersi entro sera. La perturbazione che ha condizionato il tempo a inizio weekend si allontanerà infatti dall'Italia, creando tra l'altro i presupposti per un inizio di settimana prevalentemente soleggiato.



Il team de iLMeteo.it comunica che domenica "l'alta pressione tornerà a proteggere praticamente tutte le regioni", regalandoci "un generoso scorcio di estate settembrina". In termini pratici avremo ampi spazi soleggiati su gran parte dell'Italia, in un contesto climatico gradevole, se non addirittura "caldo su alcuni angoli della Val Padana e nelle aree più interne del Centro", si legge sul sito. Le uniche note stonate saranno circoscritte alla Calabria e alla Sicilia, che al mattino faranno i conti con alcuni rovesci residui, in successivo esaurimento tra pomeriggio e sera.

La mappa di 3bmeteo

Secondo 3BMeteo, la temporanea protezione dello scudo anticiclonico favorirà "condizioni più stabili […] con temperature tipiche di tarda estate o anche leggermente superiori" sia lunedì 13 che martedì 14 settembre. Da mercoledì, avvertono tuttavia gli esperti, l'arrivo di un fronte atlantico potrebbe cambiare le carte in tavola, provocando una spirale di maltempo che dal Nord potrebbe via via coinvolgere tutta Italia. Ma come sempre, per avere maggiori certezze al riguardo bisognerà attendere delle analisi più ravvicinate.

Il tempo di domenica 12 settembre

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni, salvo maggiori annuvolamenti al pomeriggio sui rilievi alpini. Temperature massime: 26° a Genova e Torino, 29° a Milano.



Nord Est

Soleggiato ovunque, fatta eccezione per qualche sporadico rovescio pomeridiano sulle Alpi del Triveneto. Temperature massime: 29° a Bolzano, 30° a Bologna, 27° a Venezia.



Centro e Sardegna

Pressione in aumento e ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime: 29° a Cagliari, 31° a Firenze, 30° a Roma.



Sud e Isole

Ultimi rovesci, localmente a carattere temporalesco, sulla costa ionica della Calabria e in Sicilia. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime: 29° a Napoli, 26° a Bari, 28° a Palermo.

