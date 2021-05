Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 9 maggio, Festa della mamma, sarà una giornata calda e soleggiata in tutta Italia. Con l'avvicinarsi della sera, la situazione atmosferica inizierà tuttavia a complicarsi su alcuni tratti del Nord, facendo da preludio a un nuovo peggioramento che segnerà l'inizio della prossima settimana.



Il team de iLMeteo.it comunica che domenica avremo ovunque uno scenario "quasi da spiaggia", perfetto per una gita fuori porta o comunque una passeggiata all'aria aperta (sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, s'intende). Specie nella prima metà di giornata, il sole splenderà quasi indisturbato su tutte le regioni, accompagnato da un contesto climatico praticamente estivo, con punte di 27 gradi in Toscana (Firenze inclusa) e fino a 29 gradi nelle zone interne di Puglia e Calabria.



Come sottolineano anche gli esperti di 3BMeteo, in chiusura di weekend la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori di Nord Ovest, provocando il ritorno della pioggia "sui rilievi piemontesi, sulla Valle d'Aosta sudorientale e sull'alta Lombardia".

In apertura di settimana l'anticiclone africano si scontrerà con l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica. A pagarne le spese saranno prima le regioni di Nord Ovest, che lunedì 10 maggio dovranno fare i conti con temporali e precipitazioni diffuse. La fase di maltempo entrerà però nel vivo martedì 11 maggio, quando, anche per via dei forti contrasti in gioco, su gran parte del Centro-Nord si potranno sviluppare fenomeni molto intensi, tra cui nubifragi, grandinate e trombe d'aria. Andrà invece molto meglio al Sud, che continuerà a godere di ampi spazi soleggiati e temperature in ulteriore aumento.

Il tempo di domenica 9 maggio

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ma con nubi in aumento entro sera su rilievi lombardi, Piemonte e Valle d'Aosta, in presenza di piogge. Temperature massime: 18° a Genova, 19° a Torino, 22° a Milano.



Nord Est

Bel tempo prevalente, in un contesto climatico caldo. Temperature massime: 26° a Bolzano, 25° a Bologna, 19° a Venezia.



Centro

Giornata soleggiata su tutte le regioni, con clima simil estivo soprattutto in Toscana. Temperature massime: 21° a Cagliari, 27° a Firenze, 25° a Roma.



Sud e Isole

Dominio incontrastato dell'anticiclone, che porta tempo stabile e sole su tutto il Meridione. Temperature massime: 25° a Napoli, 22° a Bari, 23° a Palermo.