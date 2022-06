Previsioni meteo: fronte freddo, nuovi temporali, nubifragi imminenti. Le zone a rischio

Roma, 8 giugno 2022 - Breve pausa dal maltempo, ma gli esperti di previsioni meteo dicono che sono in arrivo nuovi temporali, anche forti, con nubifragi e grandine. Quando? Già da questa sera, fino a venerdì 10 giugno. Un 'break perturbato', con temperature sotto la media e piogge anche abbondanti su Nord Est e versante adriatico. Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, precisa che all'origine del maltempo ci sia l'aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, che formerà un ciclone sui Balcani e farà un successivo graduale ingresso in Italia con venti freschi di Bora e Grecale.

Le temperature scenderanno ad iniziare da domani su gran parte dell'Italia, dopo il duplice attacco Hannibal-Scipione, iniziato il 10 maggio, che ha portato caldo, afa, canicola e negli ultimi giorni anche dei valori record con picchi di 41 gradi. Ad esempio Rimini tornerà verso i 22-25 gradi di massima, dopo aver sperimentato 37 gradi all'ombra la scorsa domenica. In sintesi, con l'affondo della perturbazione dal Circolo Polare Artico verso i Balcani, avremo una pausa nell'anticipo d'estate delle ultime settimane e rientreremo nella stagione corretta: una fase tipica di fine primavera con fiammate calde alternate a break temporaleschi.

Ilmeteo.it sul sito annuncia forti raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 90 km/h con il rischio pure di mareggiate lungo le coste più esposte. E parla di "onde alte fino a 4/5 metri in particolare sulle province sarde (attenzione a Sassari, Oristano e Carbonia Iglesias), siciliane (occhio a Trapani, Palermo e Agrigento), ma anche su coste adriatiche di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise dove non sono da escludere potenziali danni a stabilimenti balneari in caso di burrasche particolarmente violente".

Sarà una fase temporanea, secondo il meteorologo, dato che Scipione è già pronto a tornare in campo con il caldo africano: da sabato 11 giugno il sole sarà protagonista ovunque, da lunedì o martedì della prossima settimana le temperature potrebbero tornare decisamente roventi; in una prima fase, la lingua infuocata dell'Anticiclone africano punterà Spagna e Francia.

Mercoledì 8

Al nord: peggiora fortemente nel pomeriggio dal Nordovest verso il Nordest.

Al centro: più instabile su Abruzzo e Molise.

Al sud: temporali in Puglia e Basilicata

Giovedì 9

Al nord: molto instabile al Nordest

Al centro: rovesci e temporali su Adriatiche, Umbria, Toscana e Lazio interni

Al sud: maltempo con acquazzoni e vento teso da Nord-Est

Venerdì 10

Al nord: soleggiato

Al centro: rovesci residui su adriatiche, Umbria ed est Lazio, vento teso da Nord-Est.

Al sud: maltempo con acquazzoni e vento forte da Nord-Est.

Tendenza

Dal weekend nuova espansione dell'anticiclone con tanto sole e ritorno graduale del caldo africano.