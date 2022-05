Previsioni meteo: sabato (e weekend) da piena estate, ma con qualche temporale

Le previsioni meteo di domani, sabato 14 maggio, confermano un inizio di weekend in prevalenza caldo e soleggiato in Italia, ma con qualche infiltrazione instabile al Settentrione, che provocherà degli acquazzoni tipicamente primaverili soprattutto in montagna. Lo scenario resterà più o meno lo stesso anche nella giornata di domenica.



Il team de iLMeteo.it comunica che sabato il vasto anticiclone africano che sta avvolgendo lo Stivale verrà insidiato da alcuni spifferi di aria fresca provenienti dal Nord Europa, che genereranno dei contrasti tangibili nell'atmosfera. A risentirne saranno fin dal mattino le Alpi e le Prealpi centro-orientali, con rovesci e locali temporali destinati a coinvolgere anche la Pianura Padana. Nel pomeriggio i fenomeni proseguiranno un po' su tutto l'arco alpino, con altri occasionali sconfinamenti sulle pianure adiacenti e possibili piogge anche sull'Emilia Romagna. Nessuna particolare sorpresa invece sul resto del Paese, dove l'alta pressione garantirà un predominio incontrastato del sole, con pochissime nubi all'orizzonte.



Nonostante la presenza di qualche precipitazione, secondo gli esperti il quadro climatico rimarrà di stampo estivo. I termometri registreranno valori fuori stagione specie al Centro Nord e nelle zone più interne della Sardegna, con massime oltre i 30 gradi e temperature di 6-7 gradi sopra le medie attese di solito in questo periodo.

Nel completare il quadro del fine settimana, il sito di 3BMeteo anticipa che domenica 15 maggio avremo ancora qualche occasionale rovescio o temporale sui rilievi alpini e prealpini tra il pomeriggio e la sera, in propagazione anche sulle alte pianure. Per il resto la situazione rimarrà invariata, con tempo soleggiato e ondate di caldo sopra i 30 gradi.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 14 maggio

Nord Ovest

Mattinata subito instabile su Alpi e Prealpi lombarde, con rovesci e temporali sparsi, in estensione anche sulle pianure limitrofe. Piogge pomeridiane anche sulle montagne del Piemonte. Più sole altrove. Temperature massime: 20° a Genova, 26° a Torino, 27° a Milano.



Nord Est

Subito piovoso sui rilievi e le pianure del Triveneto. Nel pomeriggio nuovi temporali alpini e qualche precipitazione anche in Emilia. Temperature massime: 25° a Bolzano, 28° a Bologna, 23° a Venezia.



Centro e Sardegna

Generali condizioni di bel tempo, con al massimo qualche velatura sull'Appennino. Temperature massime: 24° a Cagliari e Roma, 26° a Firenze.



Sud e Isole

Tempo stabile e soleggiato nel segno dell'anticiclone. Qualche nube di poco conto tra bassa Campania, Calabria e Basilicata. Temperature massime: 22° a Napoli, 27° a Bari, 24° a Palermo.