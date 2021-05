Roma, 4 maggio 2021 - Primavera ancora con clima fresco per un po'. Le previsioni meteo: nei prossimi giorni - segnala ilMeteo.it - l'atmosfera non troverà ancora pace su molte regioni italiane. Nonostante l'alta pressione stia cercando di riportare una stabilità duratura sul nostro Paese, alcuni acquazzoni e anche temporali riusciranno a far breccia nel debole campo anticiclonico. Gli esperti informano che fino a giovedì 6 maggio corpi nuvolosi carichi di pioggia, da Spagna e Marocco si incammineranno verso Sardegna, Lazio e poi al Sud. Sulle Alpi invece sarà la circolazione fresca e instabile presente sul Nord Europa a creare i presupposti per lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani a carattere sparso.

Ci sono però buone notizie per quanto riguarda il weekend. Tutta l'Italia infatti - dice ancora ilMeteo.it - sarà interessata dalla rimonta dell'anticiclone africano che regalerà qualche giorno di sole e di un clima decisamente più caldo su tutte le regioni. Il sito 3bmeteo spiega però che non si tratterà di una situazione duratura, almeno per quanto riguarda il Nord Ovest. Il resto dello Stivale invece dovrebbe proseguire con il bel tempo.

La mappa di 3bmeteo

