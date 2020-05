Roma, 15 maggio 2020 - Non cambia la situazione meteo in vista del weekend. Le previsioni del tempo di domani, sabato 16 maggio, confermano che in Italia il tempo continuerà a fare i capricci al Nord, mentre al Centro e soprattutto al Sud la scena sarà dominata dal sole e dal caldo africano.



Il team de iLMeteo spiega che già nella prima metà di sabato, il Nord Ovest sarà interessato da rovesci sparsi, temporali e qualche locale grandinata specie su Alpi e Prealpi. Le zone pianeggianti rimarranno più asciutte almeno fino al pomeriggio, quando i fenomeni si allargheranno sul resto del Piemonte e della Lombardia. Condizioni più clementi sono attese sulle regioni orientali, dove le diffuse piogge della mattina dovrebbero attenuarsi nel corso della giornata. Nonostante il maltempo, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 22-24° in città come Milano e Bologna.



Lo scenario sarà invece molto diverso sul resto del Paese, dove l'anticiclone garantirà cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per alcuni deboli piovaschi sui rilievi di Marche, Umbria e Abruzzo. A causa delle bollenti correnti dal nord Africa, si registreranno ancora valori termici sopra le medie di stagione specie nel Meridione, con punte prossime ai 34-35° sulle zone interne della Sicilia.



Per quanto riguarda domenica 17 maggio, gli esperti di 3BMeteo segnalano un aumento barico che porterà miglioramenti nelle regioni settentrionali, senza tuttavia scongiurare la possibilità di locali rovesci. Parallelamente la matrice calda dell'anticiclone continuerà ad avvolgere le restanti porzioni dello Stivale, con massime che, scrivono i meteorologi, supereranno ancora abbondantemente i 33-34°C al Sud.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 16 maggio

Nord Ovest

Avvio bagnato su Alpi e Prealpi, poi dal pomeriggio fenomeni anche a carattere temporalesco in estensione sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Clima comunque mite, con 22° a Torino e Milano.



Nord Est

Tempo instabile con rovesci sparsi alternati a schiarite quasi ovunque. Dal pomeriggio nuvolo, ma più asciutto. Previsti 23° a Bologna e 20° a Venezia.



Centro

Qualche pioggia al pomeriggio sugli Appennini umbro-marchigiani e abruzzesi, per il resto alternanza di nubi e sole, in un contesto climatico caldo. Picchi di 27° a Firenze e 24° a Roma.



Sud e Isole

Dominio assoluto dell'alta pressione su tutti i settori meridionali, con sole protagonista, disturbato al massimo da qualche velatura in transito. Temperature spesso superiori ai 30°, con 32° a Napoli e Palermo.