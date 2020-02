Ledi domani,, non tradiscono il copione di questo weekend: al centro della scena ci sarà sempre l', portatore di sole e temperature primaverili. Rispetto a sabato non mancherà tuttavia, che a conti fatti non dovrebbe comunque rovinare gli eventuali piani per una gita fuori porta.Il team de iLMeteo.it spiega che le (poche) noie all'orizzonte dipenderanno da alcune, che nella giornata di domenica riusciranno a insinuarsi nello scudo anticiclonico. In conseguenza di ciò, avremo unasulle regioni settentrionali, ma in generale assenza di precipitazioni, salvo deboli piovaschi in arrivo dalla sera tra Liguria e Toscana.

Le previsioni nel dettaglio di domenica 16 febbraio

In compenso, si legge sul sito, l'incremento del tasso di umiditàsulla Pianura Padana e su alcuni tratti delle vallate più interne di Toscana e Umbria. Sul resto dell'Italia il tempo continuerà a, e il cielo terso verrà solo in parte sporcato dal passaggio di una manciata di nubi sul versante tirrenico. Anche i termometri continueranno a restituire valori miti e poco invernali, con temperatureSecondo i meteorologi la situazione atmosferica rimarrà probabilmente immutata fino a, con al più qualche pioggia nei dintorni della Liguria. Da mercoledì, l'irruzione didovrebbe invece fare da apripista a una perturbazione sul Centro Sud, con possibili nevicate sugli Appennini.Bel tempo prevalente, salvo nebbie mattutine in pianura e annuvolamenti progressivi tra basso Piemonte, Emilia occidentale e Liguria, con deboli piogge serali sulla riviera di Levante. Previsti 13° a Torino e 12° a Milano.Al mattino banchi di nebbia sulla Pianura Padana, poi cielo sereno o non troppo nuvoloso, con maggiori addensamenti in Friuli. Rischio di pioggia comunque basso o quasi nullo. Attesi 11° a Venezia e 12° a Bologna.Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, fatta eccezione per qualche nube in più lungo il Tirreno, che in serata potrebbe dare vita a occasionali piovaschi sull'alta Toscana. Clima assai mite, con 16° a Firenze e 18° a Roma.Qualche sporadica velatura su Puglia e Calabria, per il resto tanto sole accompagnato da massime di stampo semi primaverile. Termometri sui 17° a Palermo e Napoli.