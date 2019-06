Roma, 29 giugno 2019 - Le previsioni meteo di domani, domenica 30 giugno, confermano che su tutta Italia prevarranno sole e tempo stabile ad eccezione del Piemonte dove nel pomeriggio sono previsti temporali. Anche in chiusura di weekend, l'anticiclone nordafricano continuerà a vegliare sull'Italia in modo tutto sommato pigro: nelle regioni settentrionali e centrali farà molto caldo, anche se la colonnina di mercurio non toccherà livelli record.

In generale, per domenica non si prevedono sensibili variazioni nelle temperature che rimangono dai 4 ai 6 gradi più basse rispetto ai valori record registrati giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Le città più calde saranno ancora una volta quelle del Nord Ovest, spiega ILMeteo.it dove "si torneranno a toccare punte prossime ai 37-38 gradi come ad Alessandria ed Asti. Al Centro fra le Città più calde ed afose troveremo Firenze e Prato con valori molto simili ed altresì nelle aree interne della Sardegna. Andrà solo un po' meglio invece in Città come Roma e a scendere su gran parte del Sud dove i termometri non andranno oltre i 34-35 gradi".

I benefici maggiori verranno percepiti sui settori adriatici e ionici, con massime che oscilleranno intorno ai 27-28°C. In altri settori della Penisola non si escludono isolati incrementi locali, che fanno tuttavia da preludio a una complessiva ripresa dei termometri a partire da lunedì 1° luglio.

Ancora fortunato il Sud, dove il termometro non riserverà nemmeno questa volta brutte sorprese.

Meteo: Temperature RECORD, ma ora Qui vi diciamo Se e Quando finirà questo Caldo estremo » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/cCs18uWjKi #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) June 29, 2019

Previsioni del tempo, arrivano i temporali

Come certificato anche dai bollettini di 3BMeteo, lunedì 1 e martedì 2 luglio vivremo una due giorni infuocata, con temperature vicine ai 40° in diverse città del Centro-Nord, prima della probabile e sperata attenuazione di mercoledì 3 luglio quando potrebbe aprirsi una fase instabile. Già da inizio settimana fenomeni sono o previsti su Alpi e Prealpi: le precipitazioni teneranno ad aumentare - annuncia 3BMeteo, interessando da mercoledì anche le zone di pianura al Nord "con possibili nubifragi e grandinate".

Qualcosa cambia... piano piano ma cambia, specie a Nord#meteohttps://t.co/fgu4sVb3mv — 3B Meteo (@3BMeteo) June 29, 2019

Previsioni meteo di domenica

Nord Ovest

Altra giornata di caldo e cielo sereno, caratterizzata tuttavia da un clima un po' meno rovente e afoso. Temporali sono previsti sui rilievi piemontesi sopratutto nel pomeriggio. Termometro verso i 35° a Milano e Torino.



Nord Est

Prevalenza di sole su tutte le regioni, con qualche addensamento in più sopra i rilievi alpini, dove si preannunciano occasionali piogge pomeridiane. Temperature stabili, sempre al di sotto dei picchi record dei giorni passati. Attesi 28° a Venezia e 29° a Trieste.



Centro

Si prospetta una domenica di sole intenso praticamente ovunque. Fa molto caldo, ma le temperature rimangono relativamente sotto controllo, con 36° a Firenze e 33° a Roma. In Sardegna si va dai 25° di Cagliari ai 37° di Nuoro.



Sud e Isole

Tanto sole e cielo sereno sul Mezzogiorno, salvo qualche nuvola di passaggio sulle zone più interne di Calabria e Sicilia. Le massime si inquadrano ancora una volta in un contesto di caldo moderato: previsti 29° a Napoli e 28° a Bari e Palermo.