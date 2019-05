Roma, 31 maggio 2019 - Un sabato che è un po' la fotocopia del venerdì: le previsioni meteo del 1 giugno in Italia danno sole al Centro Nord e piovaschi nell'estremo meridione. E le temperature sono in aumento un po' ovunque, grazie al passaggio sulla penisola dell'Anticiclone delle Azzorre che era latitante. 3BMeteo parla di "estate alla riscossa", iLMeteo.it spiega che grazie al vasto campo di alta pressione di origine oceanica che si allunga verso l'Europa occidentale, "esplode l’estate al Nord", con il "passaggio dal clima autunnale a estivo in poche ore". Entrambi concordano nel ritenere quasi del tutto esaurita l'azione della perturbazione che ha attanagliato l'Italia nelle settimane scorse, con un weekend che lancia, seppure in ritardo, la piena primavera e anticipa anche l'estate: avremo punte di 28-30 gradi in alcune città e pianure del Nord Italia.

Nel weekend tra Estate e temporali#meteohttps://t.co/S0zW3wQoqF — 3B Meteo (@3BMeteo) 31 maggio 2019

Impennata delle temperature nel weekend

Sarà proprio il Nord, insieme al Centro, la zona in cui il cielo rimarrà più sereno e le poche nubi non scaricheranno pioggia. Fra sabato e domenica, Milano, Trento e Bologna vedranno il termometro salire di 14-15 gradi rispetto alle medie della settimana, così come la Toscana e le zone interne della Sardegna. Al Sud invece permangono ancora gli effetti del fronte di maltempo dei giorni scorsi, che mantiene il meridione nell'instabilità: nel pomeriggio si prevedono rovesci dalla Campania in giù. Ma in serata il cielo tornerà sereno, in attesa di una domenica dalla meteorologica simile: bel tempo al Nord, ancora qualche temporale pomeridiano al Sud.

Cinema, i film da vedere nel weekend 31 maggio-2 giugno. I trailer

Le previsioni del tempo per sabato 1 giugno

Nord Ovest

Il sabato del Nord Ovest dovrebbe essere una fotocopia della giornata di ieri, con bel tempo su tutte le regioni salvo qualche nube sull'arco alpino, ma senza piogge. Sole sulle coste liguri e in Pianura Padana. Le temperature rimangono calde, con punte addirittura di 28-30° a Torino e a Milano.

Nord Est

Stessa situazione nelle aree nordorientali della penisola, con una giornata di poche nubi soprattutto sui rilievi alpini. Rispetto a ieri le temperature saliranno di qualche grado, arrivando a 23 gradi a Venezia.



Centro

Il sole avvolge la Toscana fino a pomeriggio inoltrato, poi comparirà qualche nube, ma senza conseguenze. Qualche rovescio invece si scaricherà tra il versante adriatico e le aree interne dell'Abruzzo nel pomeriggio. Bel tempo sul resto delle regioni, con il termometro che arriva a 26 gradi a Roma e Firenze.



Sud e Isole

Continuano i temporali sul Sud, soprattutto nel pomeriggio fra Calabria, Basilicata interna, Campania e Sicilia orientale. Miglioramenti in serata. Le altre zone vivranno un sabato asciutto, con buone temperature: 22 gradi a Bari e 20 gradi a Palermo.

Arancio e verde, i colori dell'estate dall'outfit al make up

La tendenza meteo per il 7-9 giugno

Dopo questa primo assaggio d'estate cosa accadrà? Reggerà il bel tempo? Al momento pare di sì. Anzi - dice ilMeteo.it - intorno al 6-7 di giugno l'alta pressione delle Azzorre lascerà il testimone al suo stretto parente di matrice africana che ci proietterà probabilmente all'interno della prima severa ondata di caldo della stagione".

Anche meteogiornale.it parla di "caldo pronto a fare sul serio". Cenni di cambiamento - dice - si potrebbero avere "da metà settimana in poi, con l'anticiclone subtropicale sempre più protagonista e caldo in accentuazione al Centro Sud Italia".