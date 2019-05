Roma, 23 maggio 2019 - Un venerdì discreto, ma che precede un altro weekend da dimenticare. Secondo le ultime previsioni meteo, domani venerdì 24 maggio sarà una giornata di cielo coperto e piogge al Nord e al Centro, mentre se la passeranno meglio il Sud e le isole, con sole e clima gradevole. Gli esperti de iLMeteo.it spiegano però che un vortice ciclonico sta per piombare sul nostro paese: il maltempo non raggiungerà i livelli critici dello scorso fine settimana, ma è pure vero che mezza Italia si ritroverà sott'acqua. Anche 3BMeteo concorda, pronosticando un weekend molto instabile e piovoso con "improvvisi temporali". Il peggioramento inizierà sabato 25 maggio, ma il clou della perturbazione è previsto per domenica 26 maggio, giorno delle elezioni europee e amministrative: molti italiani saranno costretti a recarsi alle urne con l'ombrello.

Se domani i rovesci andranno ad abbattersi a tratti - e soprattutto nel pomeriggio - su arco alpino e dorsale appenninica, domani e dopodomani vedremo temporali in mattinata al Nord e nel pomeriggio al Centro e al Sud, mentre domenica le nuvole nere e cariche di pioggia copriranno tutta la penisola dalla Pianura padana in giù. E' atteso anche un calo delle temperature.

Previsioni di venerdì

Nord Ovest - Il venerdì inizia bene, con una mattinata poco nuvolosa su tutte le regioni, ma senza piogge. Nel pomeriggio si forma qualche addensamento su Alpi e Prealpi, Appennino ligure e pianura piemontese a nord del Po; previsto qualche temporale, in attenuazione in serata. Massime in linea con la primavera, con 24° a Torino e a Milano.



Nord Est - Mattina nuvolosa ma senza pioggia su tutto il Nord Est, mentre dal primo pomeriggio qualche precipitazione potrebbe colpire la zona fra alto Veneto, Trentino e Friuli e l'Appennino emiliano. Nelle aree restanti si prevede tempo asciutto. 20° a Venezia nel pomeriggio, 24° a Bologna.



Centro - Tutto sommato una buona giornata un po' in tutto il Centro, con sole su Toscana e alto Lazio e solo qualche piovasco fra basso Lazio e Abruzzo nel pomeriggio, in esaurimento per la serata. Sardegna soleggiata, soprattutto lungo la costa orientale. Clima dolce, con massime di 23° a Firenze e 22° a Roma.



Sud e Isole - La Sicilia e la Calabria meridionale godranno di una bella giornata soleggiata; piovaschi sparsi, invece, nelle aree montuose di Campania e Molise soprattutto nel pomeriggio. Massime di 22° sia a Bari che a Palermo.

Previsioni del tempo del weekend

Da sabato 25 maggio gli effetti della depressione mediterranea in arrivo da Sudovest cominceranno a farsi sentire. Il teame de iLMeteo.it prevede rovesci intensi tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia (meno coinvolta la Romagna e i settori emiliani orientali) e Trentino Alto Adige. Col passare delle ore le piogge raggiungeranno anche Umbria, Marche, Abruzzo e buona parte delle due Isole Maggiori. Il bel tempo resiste altrove con temperature più che gradevoli. Già dalle prime ore di domenica il vortice ciclonico si approfondirà sul mar Tirreno, aprendo a una fase di maltempo con precipitazioni diffuse su "buona parte delle regioni del Centro, del Sud e sulle Isole maggiori. Tanto ilMeteo.it che 3Bmeteo mettono in guardia da fenomeni intensi e improvvisi con grandinate e vento forte. Al Nord residue piogge su Alpi e Prealpi potranno estendersi anche alle pianure vicine. In Serata però le precipitazioni tenderano a risalire dal Centro verso le regioni settentrionali, occupando anche le zone nordorientali finora 'salve'.