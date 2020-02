Sole a volontà, tempo stabile e termometri che spiccano il volo: ledi domani,, raccontano di un ritorno in grande stile dell'anticiclone su tutta Italia. Questa situazione è destinata a proseguire almeno fino a, assicurando così uno splendidoIl comunicato de iLMeteo.it non lascia dubbi sul fatto che venerdì il solea splendere sulle nostre regioni. Gli unici disturbi saranno costituiti da qualchesu Alpi, Liguria e Toscana, nonché dallemattutine in Val Padana. Per il resto, i meteorologi segnalano soltantosul basso Adriatico e sullo Ionio, che provocheranno delle mareggiate sulle coste esposte.Lo scenario risulterà simil-primaverile anche sul, con temperature in(specie al Sud) e massime che raggiungeranno spesso i

Le previsioni nel dettaglio di venerdì 21 febbraio

Gli esperti di 3BMeteo evidenziano che nel weekend l'alta pressione andrà incontro a un, regalando unaltrettanto soleggiato e unaancora più scintillante grazie all'afflusso di. Il team de iLMeteo.it rincara poi la dose parlando addirittura di "caldo a tratti esagerato per il periodo", con valori che domenica dovrebbero toccare i, in particolare al Sud e sulle due Isole maggiori.Bel tempo diffuso su tutte le regioni, salvo qualche nuvola al mattino sulla Liguria, comunque senza conseguenze. Clima mite, con 15° a Milano e 16° a Torino.Qualche foschia in Pianura Padana e un po' di nubi sparse sulle Alpi; per il resto tanto sole accompagnato da temperature piacevoli. Previsti 12° a Venezia e 15° a Bologna.Cielo soleggiato ovunque, con al più qualche locale addensamento nel cuore della Toscana. Massime intorno ai 16° a Firenze e Roma.Tempo stabile e ampio soleggiamento su tutto il Meridione, in un contesto climatico praticamente primaverile. Temperature in aumento, con 16° a Palermo e 15° a Napoli.