Previsioni meteo, domenica e 25 aprile sotto l'acqua. E neve in montagna

Le previsioni meteo per il Ponte del 25 aprile confermano che domenica 24 il tempo rimarrà instabile al Nord e su alcune aree del Centro, mentre le cose andranno molto meglio al Sud, dove splenderà il sole e farà sempre più caldo. Dopo una breve tregua mattutina le piogge bagneranno poi una parte dello Stivale anche nel giorno del 25 aprile, Festa della Liberazione.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica un vortice attivo sul Centro Europa darà vita all'ennesima fase temporalesca su quasi tutto il Nord Italia, con fenomeni in estensione anche sulla Toscana e qualche accenno di instabilità sui rilievi appenninici centrali. Sulle Alpi centro-occidentali le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso, con fioccate intorno ai 1200-1300 metri. Sul resto del Paese il cielo sarà invece prevalentemente sereno o poco nuvoloso, e soprattutto al Sud le temperature registreranno un'ulteriore impennata, con picchi fino a 26 gradi.



Come anticipa anche 3BMeteo, lunedì 25 aprile l'area di bassa pressione inizierà a ritirarsi, ma questo non impedirà l'insistenza di una certa variabilità al Centro Nord. Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo una mattinata abbastanza asciutta e non priva di schiarite, dal pomeriggio nuvole e rovesci sparsi torneranno alla carica, specie su arco alpino, Toscana, Umbria e Marche. Al contrario, il maltempo risparmierà le regioni meridionali, che celebreranno la Festa della Liberazione sotto un sole quasi estivo.

Il tempo nel dettaglio di domenica 24 aprile

Nord Ovest

Tempo instabile con piogge diffuse e locali temporali, specie nel pomeriggio. Neve sulle Alpi dai 1200-1300 metri. Temperature massime: 15° a Genova e Milano, 13° a Torino.



Nord Est

Cielo coperto con rovesci e temporali in particolare sul Triveneto. Piogge alternate a schiarite in Emilia Romagna. Temperature massime: 16° a Bolzano e Bologna, 15° a Venezia.



Centro e Sardegna

Piovoso sulla Toscana, con fenomeni più intensi tra pomeriggio e sera. Piogge intermittenti sugli Appennini tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Sole altrove. Temperature massime: 19° a Cagliari, 17° a Firenze, 18° a Roma.



Sud e Isole

Giornata nel segno dell'alta pressione, con generali condizioni di bel tempo e clima mite. Temperature massime: 21° a Napoli, 26° a Bari, 24° a Palermo.