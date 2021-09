Le previsioni meteo di domani, sabato 18 settembre, confermano che l'Italia sta per fare i conti con la minaccia di un nuovo vortice depressionario, che provocherà una situazione di maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Con riflessi negativi anche per la giornata di domenica, dove si attendono rovesci, soprattutto al Nord: nel Levante Ligure, alto Piemonte, Orobie e Prealpi lombarde, Trentino, Dolomiti e Prealpi venete, Carnia e Prealpi giulie non sono esclusi "picchi localmente di 60-70 millimetri", spiega 3BMeteo. Con questi numeri esiste il "rischio di criticità idrogeologiche e allagamenti".



Procedendo con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che sabato la perturbazione già attiva in precedenza passerà il testimone a un secondo impulso atlantico, destinato a compromettere il tempo al Nord e non solo. L'instabilità si manifesterà già dal mattino su gran parte de Nord Ovest, investendo in seguito anche le aree di Nord Est (dettagli in fondo all'articolo), con rovesci e temporali localmente anche molto intensi, accompagnati da termometri in discesa. Qualche sporadico acquazzone interesserà inoltre l'alta Toscana, ma con tendenza al miglioramento nel pomeriggio. Sul resto del Paese le nubi saranno abbastanza diffuse, in un contesto tuttavia prevalentemente asciutto, in cui non mancheranno belle schiarite e temperature estive, sopra le medie attese in questo periodo.

Nel completare il quadro del weekend, gli esperti di 3BMeteo anticipano che domenica 19 settembre piogge e temporali anche forti continueranno a transitare su Piemonte, Levante Ligure, Emilia Romagna, Lombardia, Triveneto e alta Toscana. Qualcosa inizierà però a cambiare dal pomeriggio, quando a partire dai settori occidentali i nuvoloni carichi d'acqua lasceranno spazio a maggiori rasserenamenti. Altrove il fine settimana si chiuderà all'insegna del sole e del caldo di stampo agostano, specie al Sud, dove le massime sforeranno con regolarità i 30 gradi.

Le previsioni nel dettaglio di sabato 18 settembre

Nord Ovest

Diffuse precipitazioni già dal mattino su Piemonte e Lombardia, in intensificazione nel corso del pomeriggio. Tempo variabile in Liguria. Temperature massime: 24° a Genova, 26° a Torino e Milano.



Nord Est

Avvio per lo più asciutto, poi peggiora con rovesci e temporali in arrivo da Ovest, specie su Triveneto e Romagna. Temperature massime: 27° a Bolzano, 28° a Bologna, 25° a Venezia.



Centro e Sardegna

Sporadici temporali al mattino sull'alta Toscana, in particolare nella provincia di Massa. Sulle altre regioni prevalenza di sole, salvo annuvolamenti pomeridiani sull'Umbria. Temperature massime: 30° a Cagliari, 27° a Firenze, 29° a Roma.



Sud e Isole

Cielo coperto su Sicilia e reggino, ma in assenza di pioggia. Per il resto molte nubi alternate a spazi soleggiati, in un contesto climatico caldo. Temperature massime: 30° a Napoli, 32° Bari e Palermo. Nel Siracusano raggiunta una massima di 39°.