Roma, 22 maggio 2020 - Weekend all'insegna del caldo africano, ma condito con qualche temporale. Le previsioni meteo di domani, sabato 23 maggio, confermano l'irruzione sul nostro Paese di un clima di stampo prettamente estivo, sulla spinta di un neonato anticiclone delle Azzorre con sfumature sub-tropicali.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato l'avvio di giornata sarà molto soleggiato da Nord a Sud. Tuttavia nel corso del pomeriggio la coda di una perturbazione nordatlantica sfiorerà le regioni settentrioni, facendo scoppiare temporali prima sull’arco alpino, e poi portando tuoni e fulmini tra la sera e la notte sulla pianura orientale della Lombardia, gran parte di quella del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Sui restanti settori dell'Italia il cielo rimarrà invece sereno o poco nuvolo. Parallelamente, si assisterà a un ulteriore scatto in avanti dei termometri, che segneranno valori molto elevati soprattutto al Centro-Nord, con 31° a Ferrara, 30° a Bologna, 28° a Milano, Firenze, Roma, 27° ad Aosta e Torino.

Per quanto riguarda domenica 24 maggio, gli esperti di 3BMeteo segnalano qualche precipitazione in transito al mattino tra Romagna e Marche, che successivamente potrebbe toccare anche Abruzzo e Molise, e localmente la Puglia (ma solo verso sera). Altrove continueranno a prevalere sole e caldo, sebbene con un leggero calo delle massime al Centro-Nord.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 23 maggio

Nord Ovest

Avvio per lo più sereno su tutte le regioni, poi nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle Alpi, accompagnato da acquazzoni e temporali. Clima caldo, con 27° a Torino e 28° a Milano.



Nord Est

Prevalenza di bel tempo per gran parte della giornata, salvo peggioramenti sui rilievi dal pomeriggio. Verso sera, rovesci in estensione anche sulle pianure di Triveneto e Lombardia. Temperature bollenti specie in Emilia e Alto Adige, con 30° a Bologna e 32° a Bolzano.



Centro

Tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, al netto di qualche locale velatura di passaggio. Previsto un generale incremento termico, più spiccato lungo il Tirreno. Massime sui 28° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Diffuso soleggiamento su tutte le regioni meridionali. Clima estivo, ma con valori meno marcati in confronto al resto del Paese. Attesi 25° a Napoli e Palermo.