Roma, 18 ottobre 2019 - Italia spaccata a metà. Le previsioni meteo di domani, sabato 19 ottobre, confermano che il ciclone di provenienza atlantica darà vita a un weekend dai due volti: vortice di maltempo e rovesci intensi in alcune zone, clima quasi estivo in altre.



Entrando nel dettaglio, il team del iLMeteo.it comunica che la giornata di sabato sarà piuttosto grigia e piovosa sulle regioni settentrionali, e in particolar modo "sui rilievi alpini, prealpini e su molti tratti pianeggianti occidentali, compresa la Liguria". Le piogge che bagneranno il Nord Ovest raggiungeranno inoltre l'alta Toscana, rendendo indispensabile l'ombrello già dalla mattina.

Sul resto del Paese, scrive il sito, la situazione risulterà ancora stabile, con sole e temperature in risalita specie al Sud, grazie all'influsso positivo dell'anticiclone africano.

Le previsioni del tempo: il grafico

L'articolo prosegue sotto



Secondo 3BMeto la perturbazione insisterà su buona parte del Nord anche domenica 20 ottobre, "con piogge e rovesci localmente anche intensi, soprattutto su Liguria e alto Piemonte". I meteorologi sottolineano infine che proprio in chiusura di weekend l'afflusso di correnti calde dai quadranti meridionali farà volare ulteriormente le massime al Centro Sud, con picchi fino a 30° in Sardegna e 28° in città come Firenze, Roma e Napoli.

Buona notizia #meteo: per gli amanti dei tepori autunnali https://t.co/KN4ehqUHeJ — 3B Meteo (@3BMeteo) October 17, 2019

Previsioni meteo sabato 19 ottobre

Nord Ovest

Maltempo diffuso su tutte le regioni fin dalla mattinata, con fenomeni più intesi su Liguria, Alpi e Prealpi. Massime intorno ai 18° a Milano e Torino.



Nord Est

Precipitazioni sparse su Alpi e Triveneto, in lieve attenuazione nel corso della giornata. Nuvoloso ma con sprazzi di bel tempo in Emilia Romagna. Previsti 21° a Venezia e 24° a Bologna.



Centro

Incursione del maltempo sull'alta Toscana, con temporali isolati al seguito. Altrove prevalenza di sole e clima mite. A Roma e Firenze sono attesi 23°.



Sud e Isole

Qualche innocuo addensamento in Sicilia e Campania, in un contesto comunque asciutto. Per il resto tanto sole e temperature in ascesa, con 24° a Bari e Palermo.

Milano - Firenze - Bologna - Torino - Roma - Napoli - Palermo

Video: il meteo in sintesi