Roma, 21 settembre 2019 - Arriva la burrasca autunnale. Dopo la tregua effimera di sabato, la seconda parte del weekend, come anticipato, è tutta all'insegna del maltempo. Le previsioni meteo di domani, domenica 22 settembre, non lasciano infatti più dubbi sul fatto la prevista perturbazione atlantica si abbatterà sull'Italia scatenando piogge e temporali - anche con grandine - molto forti al Centro Nord. Intanto la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo con codice Giallo in Sardegna.



Il team de iLMeteo.it avvisa che il fronte perturbato in arrivo da Nord Ovest comprometterà la situazione già nella mattinata di domani, con nubi spesse e precipitazioni su Liguria, Toscana, settori nord-orientali della Sardegna e Lazio. Nel corso delle ore successive, scrivono i meteorologi, lo scenario peggiorerà ulteriormente nelle zone citate, con fenomeni temporaleschi sospinti da intensi venti di Scirocco e rischio di nubifragi specie sulla Liguria centro-orientale. Tra pomeriggio e sera, i rovesci interesseranno quasi tutto il settentrione, facendo tappa anche sull'Umbria e buona parte della costa adriatica.

Nel weekend avvio soleggiato, ma domenica PERTURBAZIONE con PIOGGE E TEMPORALI da Ovest#meteo #meteoweekendhttps://t.co/AdkyW2lz63 — 3B Meteo (@3BMeteo) September 20, 2019

Nel pomeriggio-sera la situazione peggiorerà, con possibili grandinate, oltre che al Nord, su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Avviso ai naviganti: attenzione ai forti venti che si orienteranno da Scirocco su tutti i mari.

Gli esperti di 3BMeteo completano il quadro segnalando che, mentre il maltempo verrà accompagnato da un ulteriore calo termico, al Sud avremo condizioni climatiche in controtendenza, con prevalenza di sole (Campania esclusa) e un generale aumento delle temperature.

La nuova settimana promette poi di aprirsi ancora sotto l'influsso di acquazzoni e temporali soprattutto a Nord Est e settori tirrenici, causati da un vortice secondario che dovrebbe però esaurirsi nella serata di lunedì 23 settembre.

Previsioni meteo domenica 22 settembre

Nord Ovest

Partenza piovosa in Liguria e sui settori alpini più occidentali, poi nel corso della giornata peggioramenti su tutte le regioni con rovesci e temporali. In ulteriore calo le massime: a Torino e Milano sono attesi 17-18°.



Nord Est

Tempo nuvoloso già al mattino, ma con basso rischio di pioggia. Tra pomeriggio e sera, la perturbazione in arrivo da Nord Ovest promette tuttavia di portare acquazzoni fino all'Emilia e al Triveneto. Clima fresco, con 22° a Bologna e Venezia.



Centro

Maltempo diffuso su Toscana, Umbria, Lazio, con temporali anche intensi e rischio di nubifragi. Piogge anche sulla Sardegna orientale. Molte nubi ma clima più asciutto altrove, al netto di peggioramenti in serata sull'Adriatico. A Firenze e Roma sono previsti 24°.



Sud e Isole

Tempo stabile con prevalenza di sole o cielo poco nuvolo, ad eccezione di qualche temporale su Campania e Sicilia occidentale. Temperature il leggero aumento, con 27° a Palermo, 26° a Napoli e Bari.